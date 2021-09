O segredo do gerenciamento da sala de aula – não importa onde você ensine

Nossos alunos – como todos nós – muitas vezes enfrentam desafios invisíveis. Crie empatia primeiro e o resto virá.

Dou aulas no ensino médio há mais de uma década. Estive em uma escola urbana na qual 99% dos alunos recebem almoço grátis durante a maior parte da minha carreira. E tentei muitas estratégias de gerenciamento de sala de aula com vários graus de sucesso.

Tentei policiar as pequenas coisas para não ter que lidar com as grandes. Tentei estabelecer procedimentos em sala de aula e segui-los, mas nunca consigo me lembrar se dois dedos levantados significam que um aluno precisa usar o banheiro ou tem uma dúvida.

Essas estratégias funcionam bem para alguns professores que conheço, mas aqui está o segredo que descobri para uma gestão eficaz da sala de aula. Esta pronto? É muito simples.

Sempre padrão para a compaixão.

Uma criança chega tarde. “Tudo certo? Nós sentimos saudades de você.”

Uma criança não tem seu dever de casa pela quarta vez nesta semana. “Ei, está acontecendo algo que está tornando difícil para você fazer seu trabalho? Isso é muito importante e quero ter certeza de que você será capaz de fazer o que precisa. ”

Uma criança dá um chilique na aula. “Uau, você está realmente lutando contra o autocontrole. Pode me dizer por quê? Você está com fome ou cansado? ”

A compaixão cria relacionamentos com seus alunos.

Uma abordagem mais agressiva pode queimar pontes. Eles vão te ver como um otário? Sim, é possível. Mas eles saberão que os ama e se preocupa com suas necessidades fora da escola, e isso conta muito.

Você pode se preocupar com o fato de que deixar de lado a compaixão encorajará as crianças a inventar uma história triste para não fazer seu trabalho ou se comportar. E vou admitir que isso já aconteceu comigo uma ou duas vezes. Um ano, um garoto explicou que nunca fazia a lição de casa porque ficava encarregado de cuidar dos irmãos menores à noite e colocá-los na cama, e não prestava atenção nas aulas porque nunca havia comida no café da manhã. Marcamos uma conferência com sua mãe. Ela trouxe um delicioso pão de queijo caseiro para o café da manhã – que ele se recusou a comer porque não gosta de queijo – e nos informou que ele nem tinha irmãos mais novos.

Contanto que você acompanhe o que a criança afirma que precisa, geralmente encontrará a verdade. E eu argumentaria que, se você cometer erros – e definitivamente cometerá erros -, é melhor errar pelo entendimento do que ser excessivamente severo.

Lemos muito sobre o fluxo da escola para a prisão e as políticas disciplinares desnecessariamente punitivas que infligimos aos nossos alunos mais vulneráveis.

A compaixão é a saída. Não prometo que isso resolverá todos os seus problemas de gerenciamento de sala de aula, mas será um longo caminho. Trate uma criança como uma pessoa decente e, na maioria das vezes, ela agirá como tal.