O que o engajamento escolar realmente significa

Os professores fazem muito essa pergunta, em voz alta ou em nossas cabeças. A verdade é que pode ser muito difícil dizer se os alunos estão envolvidos com o conteúdo da aula de maneira significativa. Claro, a criança na frente pode estar balançando a cabeça com entusiasmo, mas o que acontecerá se respondermos a essa aparência de interesse pedindo-lhe que compartilhe seus pensamentos? As probabilidades são, o aceno de cabeça indica o oposto do que pensamos. Em vez de significar compreensão, é um velho truque que todos usamos, projetado para fazer alguém parecer atento quando, na verdade, está a milhares de quilômetros de distância. Independentemente de os professores terem ou não evidências visíveis de que os alunos estão envolvidos em seus estudos a ponto de obter benefícios significativos de estar em sala de aula.

Interesse polido

O nível mais baixo de envolvimento do aluno é a conformidade. As crianças que se encaixam nessa descrição sabem que devem ser cooperativas em sala de aula, mas isso pode ser o máximo que desejam. Eles permanecerão acordados, farão o que lhes for dito e falarão quando falados. O problema é que os alunos dessa categoria estão no piloto automático na medida em que sua compreensão do que está acontecendo com o conteúdo do curso pode ser, na melhor das hipóteses, superficial. Para esse fim, a melhor estratégia possível que leva os alunos complacentes a um nível de envolvimento mais significativo é o professor coletar informações coletando a voz do aluno.

Em vez de fazer perguntas e esperar por voluntários, ou presumir que os alunos estão compreendendo tudo o que os professores dizem, pode ser mais útil fazer uma pausa e ouvir a opinião de todos na sala.

Talvez demos aos alunos uma oportunidade de mostrar o que aprenderam. Por exemplo, pedir a todos na sala para parafrasear um conceito de aprendizagem e colocá-lo no quadro ou em um espaço online compartilhado é uma maneira de revelar a compreensão e os equívocos. Uma estratégia semelhante é pedir aos alunos que se levantem, encontrem um parceiro do outro lado da sala e resumam uma ideia-chave antes de terem a oportunidade de compartilhar sua conversa com todo o grupo. Quando os professores reservam um tempo para garantir que os alunos estejam “com” eles no processo de aprendizagem, o nível de envolvimento vai além da conformidade e chega à autenticidade.

Recompensas Extrínsecas

Um nível acima em seu envolvimento estão os alunos fortemente motivados pelas estruturas motivacionais externas que a maioria das escolas segue, como notas e relatórios. Quando as atribuições são avaliadas, esses indivíduos têm um bom desempenho aplicando um grau muito maior de esforço e são recompensados ​​com resultados favoráveis. No entanto, quando confrontado com avaliações que se destinam a fornecer dados, mas que não são avaliados, como linha de base ou medidas formativas, esse grupo de alunos pode se desengajar ao concluir que não há nada a ganhar com isso. Então, como mudar essa percepção?

O processo de ajudar os alunos a entender os benefícios das atividades de sala de aula que não têm benefícios mais instantâneos é complexo e a mensagem é fundamental.

Quando os professores sabem por que o aprendizado é importante para um objetivo específico, eles podem compartilhar com os alunos como todos os trabalhos da turma contribuem para a obtenção do conceito geral. Talvez um bilhete de saída não seja avaliado, mas se um professor escrever comentários sobre o trabalho do aluno e discutir os resultados (seja com indivíduos ou com a turma como um todo) em relação a como seu trabalho atualmente apoia o sucesso em avaliações futuras, isso mudará gradualmente alunos motivados extrinsecamente para o hábito de valorizar o trabalho que não vem com uma gratificação mais imediata.

Investimento Verdadeiro

O nível de envolvimento que a maioria dos professores espera que seus alunos aspirem é construído em torno do desenvolvimento de um interesse genuíno pelo conteúdo do curso.Os alunos desta categoria valorizam o aprendizado em vez das notas e também tendem a exibir pensamentos ou métodos mais divergentes que são menos padronizados, graças ao seu impulso interior que substitui o desejo de agradar as pessoas.

Quando os alunos têm um forte senso de propósito vindo de dentro, a melhor coisa que os professores podem fazer é alimentá-lo. Uma abordagem eficaz para manter esse interesse é dar aos alunos escolhas sempre que possível. Suponha que a turma esteja estudando um período da história e haja uma oportunidade para os alunos selecionarem uma norma cultural ou social daquela época e se aprofundarem nos detalhes. Deixar as crianças escolherem o que estudar é um movimento motivador, e ajuda a manter qualquer interesse ávido que os alunos tenham pelo trabalho que fazem. Além disso, quando os alunos estão envolvidos em como eles exibem seu conhecimento com uma seleção de modalidades possíveis (visual, escrita, por meio de slides, etc.), eles permanecem investidos nas atividades e processos de aula.

Pode ser muito difícil determinar se as crianças que parecem estar engajadas estão realmente tirando alguma coisa de suas aulas, especialmente quando ler mentes ainda não é uma habilidade que a maioria dos professores adquiriu.

No entanto, descobrir o pensamento do aluno com algumas manobras hábeis é quase tão bom quanto desenvolver poderes psíquicos e oferece a vantagem adicional de construir relacionamentos significativos com alunos que entendem que seus professores realmente se importam se eles aprendem em um nível mais profundo, e não apenas na superfície