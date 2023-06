O êxodo do professor: é hora das escolas repensarem suas estratégias de recrutamento e retenção?

Por que tantos professores estão deixando a profissão e o que as escolas podem fazer especificamente para reter e atrair educadores

Ensinar é uma das profissões mais nobres, ou assim se diz. Então, por que os professores estão deixando as escolas comendo poeira? A essência do ensino não mudou; o objetivo ainda é moldar as mentes das gerações futuras. Mas muitos professores não estão recebendo o que precisam para se sentirem bem-sucedidos no trabalho. Muitas escolas estão lutando para preencher as vagas e oferecer educação de qualidade agora, e isso precisa mudar. Portanto, permanece a pergunta: por que tantos professores estão deixando a profissão e o que as escolas podem fazer especificamente para reter e atrair educadores mais talentosos?

O êxodo do professor: por que os professores estão realmente saindo?

Um dos principais motivos dessa insatisfação é a falta de apoio da direção escolar, com muitos professores se sentindo desvalorizados e sobrecarregados. Os professores também enfrentam níveis significativos de estresse e esgotamento devido às longas horas de trabalho, alta proporção de alunos por professor e falta de recursos. Muitos professores talentosos e experientes saem para proteger sua própria saúde mental, causando uma fuga de talentos que as escolas estão lutando para preencher.

Estratégias de retenção e recrutamento: o que os funcionários da escola podem fazer?

Para lidar com o êxodo de professores, as escolas precisam repensar suas atuais estratégias de retenção e a qualidade da atenção dada aos novos professores. Aqui estão algumas maneiras pelas quais as escolas podem manter um bom relacionamento com os professores atuais e fazer com que os novos professores recrutados se sintam mais bem-vindos.

1. Apoiar o Desenvolvimento Profissional

Uma das maneiras mais eficazes de reter os professores é oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional. Ao investir no desenvolvimento profissional dos professores, as escolas podem mostrar que valorizam as contribuições de seus professores e estão comprometidas com seu sucesso. O desenvolvimento profissional não precisa ser conferências e palestrantes caros. O melhor vem dos líderes em seu próprio campus, que conhecem as lutas que todos estão enfrentando. Convide os professores para colaborar e liderar.

Os professores passaram anos aprimorando seu ofício, refinando seus métodos de ensino e desenvolvendo estratégias para ajudar os alunos a ter sucesso. Seus insights podem ser inestimáveis ​​na orientação de políticas e decisões escolares. Os administradores também podem construir essa confiança ouvindo realmente as necessidades da equipe e fazendo algo ativamente sobre suas preocupações. As escolas devem criar um ambiente colaborativo onde os professores compartilhem ideias, sejam ouvidos e trabalhem juntos.

2. Fornecer recursos adequados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os professores precisam de recursos para realizar seu trabalho com eficiência; um currículo atual, livros didáticos amplos, suprimentos apropriados e materiais de leitura são o mínimo. Hoje, Chromebooks extras e vários carregadores simples e materiais de sala de aula, como cópias ilimitadas e lápis pré-apontados, podem ter um grande impacto nos níveis de estresse do instrutor. Muitas escolas lutam para fornecer esses recursos devido a restrições orçamentárias, mas existem maneiras de contornar isso. Para reter os professores, as escolas devem priorizar os recursos de financiamento para ajudar os professores a fazer seu trabalho com eficiência. Trabalhem juntos para envolver a comunidade em vez de deixar os professores se defenderem sozinhos.

As administrações escolares também devem mostrar consistência em seus planos de ano para ano. Uma parte importante de ter esses recursos é sua confiabilidade. Dê aos professores tempo para aprender, se adaptar e fazer perguntas antes de forçá-los a mudar para novos programas e interromper seu processo de ensino.

3. Ofereça contratos com expectativas realistas que permitem limites pessoais

Por mais incríveis que sejam os professores, eles são apenas humanos. Se você espera que eles continuem horas angustiantes ou queimem a vela nas duas pontas, eles acabarão queimados. Revise suas políticas atuais e pergunte a seus professores o que eles acham que precisa ser mudado. Incentive-os a estabelecer limites saudáveis ​​com alunos e pais e, em seguida, apoie-os quando esses limites forem testados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Você também deve esperar que os professores nem sempre se superem todos os dias. Não há nada de errado em simplesmente atender aos padrões – ajude os professores a se sentirem à vontade para entender o mínimo e o máximo e dê a eles a liberdade de atuar dentro dessa faixa. Se seus professores sentem que são constantemente obrigados a superar as expectativas, talvez seja hora de ajustar suas expectativas.

4. Defina salários e benefícios competitivos

A remuneração é um fator significativo na retenção de professores. Os professores devem receber um salário que reflita suas qualificações e experiência. Além disso, as escolas devem se esforçar para oferecer melhores benefícios, seguro saúde e planos de aposentadoria. Ao melhorar os salários e benefícios dos professores, as escolas podem atrair novos professores e reter os atuais, comprometidos e apaixonados pela profissão. Embora você precise fazer outros ajustes para equilibrar a mudança, é um investimento melhor a longo prazo.

5. Crie relacionamentos fortes com novos professores

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para atrair e reter novos professores, as escolas precisam construir relacionamentos fortes com eles desde o início. As escolas podem fazer isso fornecendo um programa de orientação abrangente com orientação e apoio de professores experientes. Check-ins constantes de colegas, mentores e administradores ajudarão a fornecer a comunicação necessária e promover um sentimento de pertencimento.

Novos professores precisam construir uma rede de colegas para se apoiar quando o trabalho for opressor, e será opressor, mas com o suporte adequado, os novos professores não apenas sobreviverão, mas prosperarão. Ao focar em relacionamentos fortes, as escolas podem ajudar os novos professores a se sentirem bem-vindos e apoiados, aumentando suas chances de permanecer na profissão.

São necessários professores experientes e novos

Reter professores experientes e apoiar novos professores é fundamental para o sucesso do sistema educacional. Os professores experientes têm uma ampla gama de conhecimentos para compartilhar com os novos professores à medida que se tornam educadores eficazes. Por outro lado, novos professores trazem novas perspectivas e ideias inovadoras que podem revigorar a profissão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao criar um ambiente de apoio que valoriza professores experientes e novos, os alunos receberão a melhor educação possível e nossas escolas permanecerão fortes e vibrantes nos próximos anos.