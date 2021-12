O CEAV Jr. e a Nova Educação no Fundamental I para o século XXI

O ensino fundamental é uma fase de extrema importância na vida da criança, em que ela receberá todos os conceitos educacionais, os fundamentos. Nesse período, a criança é preparada para ser um cidadão ético, colaborativo, comunicativo e com pensamento crítico. Com o intuito de possibilitar as habilidades citadas, no CEAV Jr. criamos o mundo de quem tem o mundo pela frente.

Como falar em educação em pleno século XXI sem pensar no futuro? É impossível!

Nossos alunos são muito diferentes dos estudantes que nós fomos há tanto tempo. O mundo mudou, a educação mudou, somos bombardeados por informações que chegam a cada instante, a globalização tornou nosso modo de viver mais fácil, porém completamente diferente. É este cidadão que queremos formar, alguém que saiba encarar as constantes transformações que ocorrem na sociedade, atuando sobre elas de maneira reflexiva, responsável e crítica.

Conceber uma nova educação requer pensar em novos estudantes que possuem o mundo na palma da mão por meio da internet. Atualmente, o nosso grande desafio enquanto escola, é promover ambientes de aprendizagens, garantindo que o aluno tenha autonomia e interesse para manter a atenção plena e filtrar tudo que chega até ele.

O Ensino Fundamental do CEAV Jr. é uma ponte entre o que se aprende na escola e o que se vive em seu cotidiano. Nesse aspecto, valorizamos todo o conhecimento prévio que a criança traz de seu contexto social, sua forma de viver e compreender o mundo e suas concepções sobre os conteúdos que estão sendo discutidos. Priorizamos a pesquisa e a expressão como instrumento de autonomia na busca pelo saber.

Diariamente as crianças desenvolvem habilidades essenciais, que são possíveis a partir da vivência, investigação e experimentação, atitudes estas que promovem a construção de projetos repletos de protagonismo.

O Ensino Fundamental do CEAV Jr. propicia:

• Ambientes que potencializam a capacidade de investigar, testar e elaborar conclusões;

• Desenvolvimento das habilidades socioemocionais;

• Estímulo ao conhecimento empreendedor e de lideranças infantis;

• Acompanhamento individual e espaços adequados à idade.

Acreditamos que, seguindo esses passos, podemos garantir que o aluno se desenvolva de forma autônoma e crítica, que consiga buscar as suas conceitualizações, testá-las, repensá-las e assim, ao final de todo o processo, estará com sua aprendizagem consolidada.

Concebemos que o aprender torna-se mais concreto quando o aluno vivencia atividades pelas suas próprias mãos, e a partir dessa experiência, o estudante consegue extrair conhecimentos que ficarão marcados em sua vida, fazendo com que a aprendizagem seja extremamente significativa e não apenas decorar para realizar eventuais testes.

Instigamos nossos estudantes a trabalharem de forma colaborativa, trocando ideias, aprendendo a ouvir opiniões divergentes, de modo a encontrar um ponto em comum para a consolidação do projeto. Assim eles conseguem coletar as informações que são mais relevantes sobre o tema que será trabalhado e a partir dele questionar:

Qual é o problema?

Como poderemos resolver?

Incentivamos a habilidade de raciocinar e promover as suas próprias hipóteses, propiciando rodas de conversas, pesquisas, fazendo perguntas relevantes, que fomentem a curiosidade, a criatividade e as novas descobertas. Oportunizamos a investigação, o questionamento, o pensar e o refletir, auxiliando-os a compreender o mundo.

Neste contexto, o professor assume o papel de mediador, possibilitando um espaço rico em oportunidades, com perguntas investigativas, para que o aluno consiga desenvolver as suas ideias, transformando-se em um ser protagonista do seu processo de aprendizagem. Aprendendo, assim, a experimentar o mundo e suas infinitas possibilidades.