Lidar com a infertilidade como professor é uma luta única

Você conhece a pessoa certa, se apaixona, se casa e, em seguida, o timer começa. Quando eles vão ter um bebê? Todo mundo está pensando isso. Sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Mas para casais que lutam com a infertilidade, a questão implícita – e às vezes abertamente feita – de quando é particularmente dolorosa. Professores que lutam contra a infertilidade lidam com uma versão ainda mais dolorosa quando perguntados por uma criança de 12 anos: “Por que você não tem filhos?”

A infertilidade afeta sua vida fisicamente, emocionalmente e financeiramente, mas quando você é professor e literalmente trabalha com crianças, a infertilidade pode trazer desafios ainda mais inesperados. Se você é um dos muitos professores que lutam contra a infertilidade, tenho certeza de que pode se relacionar. Se você estiver trabalhando com um desses professores, lembre-se dessas situações para melhor apoiar seu amigo professor.

Aqui está o que você pode esperar no ambiente da sala de aula.

Seus colegas de trabalho têm mais facilidade com os pais

Você inveja aqueles colegas que podem se relacionar instantaneamente com os pais simplesmente usando a frase mágica: “Eu sei com meus filhos …”. É uma vantagem real, e compreensivelmente. Os pais podem se relacionar com as idiossincrasias de criar meninos, gêmeos ou filhos em geral, e quando os professores falam sobre seus filhos, eles sentem que “entendem”. Eles estiveram lá. Eles não estão me julgando.

Ser infértil significa não ser capaz de se relacionar instantaneamente com os pais. Significa ouvir a frase “Como pai …” em uma conversa e saber que você é automaticamente desligado. Se eles soubessem o que você passou e o que tem feito na esperança de um dia poder usar essa frase mágica.

Você sente que precisa fazer mais pela sua equipe

Você foi orientado e moldado no professor que é hoje por causa dos incríveis educadores com quem trabalhou. Muitos deles têm filhos e, embora não possam pedir diretamente para você fazer mais, sua própria culpa de saber que eles têm filhos e eu não quero ser voluntário para fazer mais.

Isso pode sair rapidamente do controle e, eventualmente, você pode se sentir preso sob a expectativa de fazer mais. A parte complicada é que você quer fazer mais! Você sabe que seus amigos professores estão cansados ​​e estressados, mas o ressentimento pode aumentar quando a expectativa é de que um trabalho extra chegue a você, o que não tem filhos – especialmente quando você deseja que não tenha filhos.

Você obtém julgamento extra de verão

Eu sei o que você está pensando. Todos os professores não recebem esse julgamento de verão? Como se devêssemos trabalhar em segundo emprego porque estamos de folga (o que muitos professores fazem), ou apenas o que você fará durante todo o verão? Se você é pai ou mãe, esse julgamento é menos infligido. Obviamente, esses pais passam tempo com os filhos durante todo o verão!

Quando você é um professor sem filhos, as pessoas não conseguem imaginar que você não trabalharia durante os meses de verão. E você sentirá a culpa também. O que você não pode dizer aos juízes de verão é que você agendou cirurgias, consultas e exames médicos propositadamente para o verão. O que você não pode dizer a eles é que espera que este seja seu último verão sem filhos. O verão, para tantos professores inférteis, torna-se um jogo de pôquer completo, mas quando o próximo verão chegar e você ainda não estiver grávida, o verão também poderá ser um lembrete doloroso de mais um ano de infertilidade.

Você se sente culpado por não ser capaz de explicar suas ausências

Quando você é professor e não está na escola, é um presente e uma maldição que as pessoas – muitas pessoas – percebem quando você se afasta. Seus alunos (espero) te amam, e quando perguntam “onde você estava?”, Estão perguntando porque sentiram sua falta! Mas a imprecisão normal do “compromisso” pode desaparecer e começar a parecer suspeita quando é frequente – e parece ocorrer no mesmo horário todos os meses. Ou quando é para uma cirurgia da qual você não pode falar, porque é muito difícil e pessoal de explicar. Ou quando é apenas para um dia de saúde mental após mais um grande teste de gravidez gordo e negativo. Ensinar é muito pessoal e é extremamente difícil explicar suas ausências sem, bem, a verdade.

Você coloca uma cara feliz, embora os hormônios estejam deixando você louco

Os tratamentos de infertilidade começam com medicamentos hormonais – e honestamente apenas aumentam a partir daí. A partir daí, tratamentos mais intensos também envolvem o uso desses medicamentos; portanto, você pode tomá-los por vários ANOS.

E … eles podem te deixar louco.

Você é mais emocional devido à infertilidade em geral, mas também porque está alterando quimicamente o equilíbrio hormonal do seu corpo. Essas lágrimas, essas reações rápidas, ou mesmo as dores de cabeça debilitantes que você sente são normais … mas é complicado. É muito mais fácil quando você pode pedir desculpas , mas isso não funciona com os alunos, e não é uma ótima opção em geral quando a infertilidade é um assunto tão pessoal e tabu. Isso pode fazer você se sentir ainda mais preso, sozinho e culpado – mesmo que você já esteja lidando com toda a bagagem emocional da infertilidade em geral.