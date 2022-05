Iniciando um museu de classe com exposições projetadas por alunos

Quando você está muito longe de algo para uma viagem de campo rápida e fácil, você pode replicar a experiência para caber na sala de aula. Nesse caso, mostraremos como você pode recriar a experiência do museu e iniciar um museu de classe com exposições projetadas pelos alunos.

Por que iniciar um museu de sala de aula?

O que é um museu senão um centro cultural repleto de obras de arte, história e outros artefatos que refletem o tema do museu? O prédio onde os artefatos residem não importa, desde que seja categorizado e de fácil acesso para outras pessoas. Aplique isso em sua sala de aula.

Você pode transformar sua sala de aula em um centro cultural, mostrando aos alunos que mesmo um pequeno grupo de pessoas pode colocar “história em exibição”. Para os alunos mais jovens, isso pode ajudá-los a entender o impacto que podem ter na sociedade e, se você optar por abrir o museu da sua sala de aula para outras salas de aula e pais, isso pode aumentar sua confiança.

Você também pode ensinar seus alunos a desenvoltura, mostrando-lhes que só porque você não pode ir a um museu não significa que eles ainda não podem recriar a experiência. Além disso, lembretes ilustrados do que os alunos podem estar aprendendo podem ajudá-los a compreender melhor os conceitos, iniciar conversas, fazer perguntas relacionadas e colocar toda a unidade em perspectiva.

O que meus alunos devem exibir?

Você pode responder melhor a essa pergunta observando o material educacional que deseja vincular à atividade e à faixa etária. Também depende dos recursos aos quais você e seus alunos têm acesso.

Por exemplo, se estiver trabalhando com alunos da 10ª série lendo uma antologia de Shakespeare, você pode querer que eles criem ou tragam um adereço que tenha significado para uma das peças de Shakespeare.

Se for para uma sala de aula da 5ª série e eles estiverem aprendendo sobre Mulheres na História, você pode fazer com que desenhem ou criem uma exibição simples sobre uma das figuras importantes que você está ensinando. Dando aula para uma turma de 1º ano? Sem problemas; aplicam-se as mesmas regras. Peça-lhes que desenhem uma cena de algo que estão aprendendo – se estão aprendendo sobre a vida da tribo Wampanoag antes dos colonos, por exemplo – que mostre que eles entendem o conteúdo.

Posso fazer do meu museu um projeto graduável?

É claro! Você pode montar seu museu por diversão ou uma nota de fim de unidade. Você também pode tornar isso um projeto em grupo e classificá-lo como um projeto regular. Você decide. Se você deseja atribuir uma nota à experiência, seja franco com seus alunos e lembre-os durante toda a unidade de que isso acontecerá.

Incorporar um projeto de pesquisa e um componente de apresentação para alunos mais velhos do ensino fundamental até o ensino médio é uma maneira fácil de testar a compreensão e o esforço. Novamente, dimensione isso para a faixa etária e a unidade que você está ensinando.

A outra maneira de avaliar o museu da sua sala de aula, que pode ser mais adequada para alunos do ensino médio, é fazer com que eles escrevam um trabalho de pesquisa e um resumo para postar embaixo do que eles escolherem exibir. Peça a alguém do departamento de arte para entrar e ensinar como escrever um resumo de museu adequado sobre a exposição.

Se você é um professor de arte que deseja montar um museu em sala de aula, sinta-se à vontade para ensiná-los sobre toda a experiência de curadoria. Embora possa não atingir o nível de um museu profissional, você pode pelo menos mostrar aos seus alunos o que envolve uma carreira na curadoria de museus, como os artistas preparam seus trabalhos para exibição e como os museus montam as exposições.

Como Montar o Museu da Sala de Aula

Ao iniciar seu museu em sala de aula, o maior obstáculo que você terá é o seu espaço físico. Peça a ajuda dos alunos para empurrar as carteiras para o centro da sala de aula e reorganizar os materiais das paredes. Ou, melhor ainda, reserve um espaço mais vazio na escola para montar seu museu.

Dedique um bloco de tempo, uma quinta e sexta-feira, para se preparar para a exposição de sua sala de aula no museu. Fazer isso no final da semana significa menos interrupção do horário regular das aulas e dá aos alunos algo pelo que esperar antes de começar o fim de semana.

Leve o museu até você

No geral, um museu de sala de aula pode combinar diferentes formas de aprendizagem, por exemplo, alunos visuais e solitários podem achar este exercício particularmente agradável e trazer uma sensação de orgulho aos alunos enquanto olham ao redor do museu e veem seu trabalho em exibição. Ele também oferece um exercício de final de unidade pertinente que é divertido e testa o conhecimento dos alunos sobre a unidade sem sentá-los para um exame.