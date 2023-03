Indo Além da Dicotomia: Implementando uma Abordagem Equilibrada de Ensino e Aprendizagem

A abordagem equilibrada e estruturada integra pedagogias centradas no professor e centradas no aluno e propõe uma combinação de instrução direta, prática guiada, atividades de andaimes e aprendizagem independente e colaborativa. Ele permite que os professores organizem o aprendizado e mantenham o foco no rigor acadêmico e na exploração aprofundada de um tópico, proporcionando aos alunos oportunidades de se envolverem cognitivamente em seu aprendizado na visão construtivista de construir uma compreensão de um determinado conceito com base em conhecimentos e experiências anteriores .

A literatura fornece uma riqueza de estudos de pesquisa que contrastam nitidamente as abordagens centradas no aluno e centradas no professor e retratam esses ambientes de aprendizagem como pólos opostos. Este argumento constrói uma polaridade frequentemente vista em falsos debates de dicotomia caracterizados por “ou isto ou aquilo”, mesmo quando de fato existe uma gama de alternativas viáveis.

É razoável presumir que, se queremos que os alunos aprendam e apliquem habilidades de pensamento crítico, eles devem receber oportunidades centradas no aluno para alcançar resultados cognitivos mais elevados. Por exemplo, em discussões em grupo, os alunos podem colaborar para formular hipóteses, examinar as evidências e avaliar as conclusões para atingir os objetivos cognitivos desejados, com o professor desempenhando um papel indireto no processo.

Em uma sala de aula centrada no aluno, a interação em grupo é incentivada e a maior parte do tempo da aula é gasta em atividades como desenvolvimento e discussão de questões, resolução de um problema, brainstorming e trabalho em grupo, entre outros.

A escolha da aprendizagem centrada no professor versus centrada no aluno depende dos objetivos de aprendizagem para uma determinada lição. Habilidades de pensamento de ordem superior não podem ser aplicadas no vácuo usando atividades, projetos e abordagens baseadas em problemas que são desprovidos de, no mínimo, uma compreensão básica do conteúdo. Se um dos objetivos da aula de hoje for a aquisição de conhecimento, então uma abordagem interativa centrada no professor pode ser a preferida. Uma abordagem centrada no aluno apoiaria melhor o aprendizado do aluno se o objetivo de aprendizado se estendesse além da aquisição de conhecimento.

Portanto, é imperativo aqui distinguir entre elementos de instrução centrados no aluno e um ambiente de aprendizagem centrado no aluno. Uma abordagem de ensino centrada no professor pode incluir estratégias de ensino centradas no aluno. Alternativamente, a evidência de atividades centradas no aluno não resulta necessariamente em um ambiente de aprendizagem centrado no aluno. Passar o tempo da aula em discussões e atividades práticas, ambas atividades centradas no aluno, pode não resultar em aprendizado ou na construção de uma compreensão sólida de um determinado conceito pelos alunos.

Uma alta taxa de participação dos alunos nas discussões em sala de aula não é necessariamente indicativa de envolvimento dos alunos. Uma atividade feliz e alunos com aparência ocupada não se traduzem necessariamente em compreensão conceitual ou aprendizado profundo. O trabalho em grupo não equivale a aprendizagem ativa e muitas atividades em grupo podem ser sem sentido e até entediantes para os alunos. Alternativamente, o ensino explícito não significa que a aprendizagem ativa não esteja ocorrendo.

A chamada para uma abordagem equilibrada fornece aos professores as ferramentas para criar ambientes de aprendizagem autênticos centrados no aluno , incorporando estratégias de ensino centradas no professor e no aluno. Devemos defender ir além de contrastar a instrução direta com o construtivismo e, em vez disso, desenvolver os pontos fortes de cada abordagem para apoiar os alunos no que eles precisam aprender (conhecimento) e serem capazes de fazer (habilidades).

Um professor essencial dando palestras para alunos desinteressados ​​em um ambiente de aprendizado didático durante a maior parte do tempo de aula representa uma esmagadora minoria de professores na maioria dos sistemas educacionais. Pelo contrário, muitos professores podem já estar aplicando uma abordagem equilibrada. Os educadores invariavelmente endossam o construtivismo, concentrando-se na aprendizagem do aluno como o princípio central da instrução. A instrução centrada no professor pode enfatizar a definição de conceitos-chave, dando exemplos, demonstrando habilidades e ensino explícito, se necessário, para preparar os alunos para aplicar conceitos para resolver problemas do mundo real, praticar suas habilidades e aplicar seu aprendizado a novos contextos. Em tal ambiente, os alunos desempenham um papel ativo enquanto cooperam, negociam e constroem seu conhecimento, com o professor fornecendo apoio direto, orientação e andaime. Em outras palavras,

A aplicação estrita de abordagens de aprendizagem centradas no aluno, sem fornecer aos alunos o conhecimento prévio necessário (conteúdo) e múltiplas oportunidades de aprendizagem para praticar a construção de sua compreensão, pode minar os benefícios da aprendizagem centrada no aluno. Esperar que os alunos ajam como especialistas em ‘descobrir’ pode atrapalhar seu aprendizado.

Os alunos podem realmente ‘descobrir’ e construir sua aprendizagem. No entanto, infelizmente, suas descobertas podem estar simplesmente incorretas, o que, a menos que seja imediatamente abordado pelo professor, levaria a equívocos difíceis de corrigir. Assim, os alunos precisam de oportunidades suficientes para desenvolver o conhecimento básico de que precisam por meio de estratégias interativas centradas no professor, para serem capazes de se envolver como ‘especialistas’ em seu aprendizado. O conhecimento factual não deve ser contrastado com habilidades de pensamento de ordem superior. Em vez disso, o conteúdo é uma pré-condição necessária para que os alunos desenvolvam habilidades de pensamento de ordem superior e apliquem seu aprendizado a novas experiências.

A suposição de que os alunos podem desenvolver independentemente uma compreensão conceitual de um determinado tópico com o professor atuando como um facilitador subestima a complexidade envolvida no processo de aprendizagem. A aprendizagem por descoberta, uma abordagem comum centrada no aluno, é bem-sucedida se os alunos desenvolverem uma compreensão sólida do conteúdo básico relacionado ao tópico. Uma abordagem equilibrada do ambiente de aprendizagem considera que professores e alunos são mutuamente responsáveis ​​pelo processo de aprendizagem. Os professores devem considerar os objetivos de aprendizagem antes de selecionar o método de ensino apropriado. O professor aborda os problemas que os alunos podem enfrentar ao monitorar o processo de aprendizagem, particularmente a capacidade dos alunos de regular sua própria aprendizagem.

Os ambientes de sala de aula dirigidos por professores não devem ser difamados, e o construtivismo deve ser fundamentado no contexto. A abordagem equilibrada demonstra que o foco no aluno e o foco no professor podem contribuir mutuamente para a qualidade do aprendizado, em vez de uma abordagem dominar a outra.