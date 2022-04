Fazendo perguntas: a melhor maneira de abrir o discurso do aluno

Enquanto alunos e professores experimentaram muitas consequências de passar um tempo longe do aprendizado presencial em 2020 e 2021, a realização de aulas à distância causou uma mudança de paradigma não intencional, mas infeliz: um retorno às salas de aula centradas no professor. Com o aprendizado online, os professores muitas vezes eram forçados a dirigir mais a turma e os alunos não tinham as mesmas oportunidades de liderar em um espaço remoto. Em muitas salas de aula, essa estrutura continuou quando todos voltaram aos prédios. Por várias razões, incluindo não apenas a força do hábito, mas também o desejo de estabilizar o aprendizado em um momento altamente instável, a instrução muitas vezes continua a exemplificar um modelo no qual os professores falam e os alunos ouvem. Como esse novo normal pode ser mudado de volta para uma abordagem mais centrada no aluno? Uma maneira de começar é baseada nas perguntas que os professores fazem,

Evite Sim/Não

Uma das perguntas mais comuns de professor para aluno que ouço quando observo uma aula é: “Alguma dúvida?” Pelo menos 90 por cento do tempo, ninguém diz uma palavra, e isso provavelmente não é porque os alunos entendem o conteúdo perfeitamente. Por um lado, pode ser difícil para qualquer um admitir que precisa de mais ajuda na frente de um grupo, mas outro problema está na estrutura da própria pergunta. Quando os professores fazem perguntas que podem ser respondidas em uma palavra (ou seja, “sim” ou “não”), eles podem esperar receber muito pouca resposta. Em vez disso, ajuda pré-alertar os alunos que, em um momento, eles serão solicitados a responder a uma pergunta específica e aberta, como: “O que você gostaria de saber mais sobre a lição de hoje?” Em seguida, dê aos alunos um ou dois minutos para processar (sozinhos ou com um parceiro) antes de chamar indivíduos com um protocolo de compartilhamento aleatório. As respostas que os alunos fornecerem darão aos professores muito mais informações sobre o que está claro e o que precisa de mais atenção.

Acesso livre

Às vezes, uma pergunta pode parecer mais uma armadilha ou uma “pegadinha”, principalmente se os alunos tiveram experiências infelizes no passado enquanto eram chamados. Quando os professores fazem perguntas menos ameaçadoras, os alunos são mais propensos a responder. Suponha que uma aula de história esteja estudando o Red Scare. Considere uma pergunta direta como: “Que consequências existiram para alguém acusado de comunismo?” Não há nada de errado com essa pergunta em si, mas seu vínculo específico com um aspecto do conhecimento do conteúdo apresenta maior risco do que uma pergunta com um ponto de entrada mais acessível. Em vez disso, o professor pode fazer uma pergunta como: “Que tipo de consequências as pessoas enfrentam quando são acusadas de um crime?” Uma pergunta inicial mais aberta inclui todos os alunos da sala, não apenas aqueles que entendem as nuances do que está sendo estudado.

Não pule

Quando os professores fazem uma pergunta e os alunos ficam em silêncio, nosso primeiro instinto é salvá-los, dando-lhes um pedaço da resposta ou orientando seu pensamento. Em vez disso, o que aconteceria se ficássemos quietos por alguns segundos e esperássemos? O tempo de processamento é importante. Se os alunos tiverem tempo para pensar e ainda estiverem em silêncio, pode ser necessário fazer uma pergunta cuidadosa de acompanhamento para obter uma resposta. Pode ser algo como: “Como posso esclarecer a confusão sobre o que acabei de perguntar?” Outra opção é fazer uma pausa e pedir aos alunos que conversem com um parceiro antes de fazer a pergunta mais uma vez, desta vez com o entendimento de que qualquer par pode ser chamado a responder. Se os alunos estiverem confusos, eles também podem ser incentivados a compartilhar seus pensamentos com o professor durante a discussão em dupla, para que não se sintam pressionados.

Deixe os alunos dirigirem

Os alunos estão acostumados a receber perguntas, mas nem sempre têm a oportunidade de desenvolver suas próprias perguntas. De uma perspectiva cognitiva, o desenvolvimento de perguntas requer uma compreensão complexa do conteúdo que é muito mais rigorosa academicamente do que fornecer respostas a uma pergunta gerada por outra pessoa. Quando os alunos aprendem algo novo, incentive-os a desenvolver perguntas complexas e de ordem superior (mais uma vez, que não podem ser respondidas com um “sim” ou “não”) sobre seu aprendizado. Eles podem fazer isso em pequenos grupos, em um documento ou papel compartilhado, ou de qualquer outra forma colaborativa que encoraje mais discurso e risco acadêmico. Como um benefício adicional, os professores que veem as perguntas que os alunos fazem têm um controle muito melhor sobre o que eles entendem e como as novas informações estão sendo processadas.

Permitir tangentes

Os professores são compreensivelmente cautelosos com as tangentes, especialmente quando os alunos intencionalmente atrapalham o processo de aprendizagem trazendo ideias arbitrárias. No entanto, as tangentes têm um papel importante na sala de aula. Quando os alunos procuram processar verbalmente novas informações e extrair ideias tangenciais, essa é a sua maneira de interpretar o conteúdo desconhecido, conectando-o a algo mais acessível. Se os professores fecharem as tangentes para manter o plano de aula conforme escrito, perderemos oportunidades que tornam o pensamento do aluno visível. Se uma tangente estiver fora da base, faz sentido redirecionar a conversa. No entanto, se os alunos estão genuinamente tentando entender o que estão aprendendo, devemos encorajar isso e permitir que falem sobre suas ideias.

Às vezes, espaços de aprendizagem silenciosos são indicativos de foco do aluno. Outras vezes, a ausência de ruído aponta para uma possível falta de engajamento. Um aluno que acena silenciosamente com a cabeça junto com uma lição sintonizada, ou o aceno de cabeça é um reflexo que apresenta uma fachada de atenção quando o oposto é realmente o caso? A menos que os alunos se envolvam na produção regular da linguagem, os professores não têm como verificar a compreensão com a precisão ideal. Os métodos dirigidos por professores podem ter sido inevitáveis ​​em espaços remotos, mas agora que os alunos estão principalmente em salas de aula físicas, é mais uma vez hora de abrir espaço para o discurso e a colaboração por meio de questionamentos que incentivem o máximo de aprendizado centrado no aluno.