Eletivas: por que elas são tão importantes

Eletivas salvam crianças. Quando os alunos não sentem motivação para ir às aulas de conteúdo básico, ter opções que os interessem faz toda a diferença entre a escola ser uma experiência bem-vinda ou temida. Infelizmente, as eletivas são muitas vezes minimizadas ou mal utilizadas. Se os alunos não têm opções suficientes por causa de restrições orçamentárias, ou são proibidos de se matricular em disciplinas eletivas por causa de notas baixas, qualquer sistema que mantenha as crianças longe das matérias que amam precisa ser repensado. O objetivo principal de uma escola é aumentar o crescimento e o desempenho dos alunos, e isso pode ser alcançado muito melhor se as crianças tiverem a oportunidade de se envolver com uma variedade de opções atraentes de aprendizado.

Classe diferente, criança diferente

Quantas vezes um professor andou pelo corredor para ver um aluno que está sentado quieto na sala de aula fazendo palhaçadas ruidosamente com os amigos? Não importa quanto tempo os professores passem com os alunos todos os dias, é impossível obter uma visão completa de todos os aspectos de uma criança durante o período de instrução. Quando as crianças têm disciplinas eletivas, elas têm uma capacidade maior de mostrar lados de si mesmos que podem não surgir nas aulas obrigatórias. Caso contrário, como pode o aluno que traz um violão para a escola todos os dias para tocar na hora do almoço encontrar uma maneira de melhorar além do dedilhar básico sem a aula de música da tarde? Talvez um menino que pareça tímido precise se expressar na segurança de seu drama eletivo. Todas as crianças podem se beneficiar de um espaço para serem elas mesmas e se envolverem no trabalho pelo qual se sentem apaixonadas.

Saúde Social e Emocional

Mesmo com o amplo reconhecimento de quão fortemente o bem-estar social e emocional está relacionado ao sucesso acadêmico, a conexão entre saúde mental e disciplinas eletivas ainda não é suficientemente destacada. Parte de se sentir bem está enraizada em como os alunos constroem a identidade, o que é muito mais difícil de realizar sem eletivas. Por mais que os alunos precisem de seus cursos básicos, muito poucos chegam à escola por causa de matemática ou inglês. Em vez disso, as crianças anseiam por dois outros aspectos da vida acadêmica: tempo com colegas e aulas que abordam necessidades mais profundas. Quando eu estava no ensino médio, eu adorava atuar e cantar. Para a maior parte, a escola era uma experiência terrível naquela idade. Sem ter oportunidades de desenvolver essas habilidades na escola, teria sido muito mais difícil para mim acordar todas as manhãs. Esse padrão é válido para muitos alunos com dificuldades, muitos dos quais só vão à escola para participar de disciplinas eletivas. Se essa oportunidade for tirada, as chances de os alunos encontrarem desafios significativos de saúde mental aumentam.

Extensão para classes principais

Quando os alunos são bem-sucedidos em uma área de assunto, isso se manifesta em outras partes de sua educação. Parte dessa conexão está na confiança, que é tanto um hábito quanto uma mentalidade. Um aluno que gosta de atuar na aula de teatro pode gradualmente se sentir mais confortável com apresentações para outras aulas, enquanto inventar uma história para uma aula de escrita criativa leva a uma melhoria na escrita em todos os conteúdos, à medida que os alunos se acostumam a produzir um volume maior de trabalho escrito . No entanto, outra consideração importante é que, quando os alunos gostam de uma aula, é mais provável que comecem a ver o que funciona (ou não) nas outras aulas. A capacidade de analisar a instrução, pensar sobre o que nos torna alunos bem-sucedidos e aplicar nossas vitórias em uma área para outra constrói a identidade do aluno além de apenas um curso eletivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Importância da Escolha

Imagine se a maioria das decisões fossem tomadas por nós: o que comemos, com quem passamos o tempo, como aprendemos. É tão fácil para os adultos esquecerem que uma vida sem a escolha ideal, que é o que a maioria das crianças experimenta, pode ser terrivelmente triste. Quando damos opções aos alunos, eles respondem com níveis muito mais altos de envolvimento. Por sua própria definição, as eletivas permitem que os alunos sigam seus interesses. Se os alunos entrarem na aula de matemática carregando pinturas ou partituras, perguntar sobre o que estão aprendendo em outras aulas é um ótimo primeiro passo para ajudá-los a fazer conexões importantes. Por exemplo, a teoria musical tem um número enorme de ligações à matemática, da geometria à física. A arte visual apoia organicamente o estudo de obras literárias, muitas vezes com retratos de poesia ou ficção em uma variedade de mídias.

O maior inimigo das eletivas geralmente é o financiamento. Algumas escolas não têm dinheiro suficiente para oferecer disciplinas eletivas, desde facilidades de financiamento até o pagamento de pessoal. No entanto, os órgãos decisórios devem pensar muito sobre fazer cortes nos próprios cursos que mantêm os alunos engajados na escola. Sem a possibilidade de fazer algo que amam, os alunos são muito mais propensos a faltar à escola, a se desvincular de suas aulas principais ou a passar seus dias mal tolerando a vida em sala de aula. Nenhum desses resultados é desejável. Por essa razão, fazer todo o possível para manter as disciplinas eletivas no mix, mesmo em tempos difíceis e falta de professores, é de vital importância para o crescimento do aluno.