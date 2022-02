Dar aos alunos pausas cerebrais pode ajudar sua saúde mental

A saúde mental do aluno é o mais importante. Isso afeta suas capacidades de aprendizagem e compreensão do conteúdo que os professores apresentam. Um aluno deve estar psicologicamente e emocionalmente apto para aprender, e quando os educadores dão aos alunos pausas cerebrais, eles os ajudam a se tornarem mais produtivos em sala de aula.

As quebras cerebrais permitem que os alunos revitalizem suas mentes e desbloqueiem regiões em seus cérebros que não estão funcionando corretamente devido ao estresse e ao trabalho de alta intensidade. Uma pausa cerebral é um curto período que permite aos alunos romper com sua rotina tediosa de trabalho em sala de aula e recarregar.

Exemplos de atividades de quebra cerebral

As quebras cerebrais podem ser categorizadas como várias atividades, incluindo:

Ouvir música calmante

Coloração

Respiração profunda

Assistir a vídeos calmantes ou clipes curtos

Fazendo yoga

Ar fresco

Exercício leve ou alongamento

Sinta-se à vontade para experimentar o que funciona para você, e você pode se surpreender ao ver como isso afeta sua classe e sua capacidade de aprender.

Efeitos que as pausas cerebrais têm no aprendizado

Há muitos benefícios para quebras de cérebro. Eles podem aumentar a produtividade geral e manter a tensão mental no mínimo. Outras vantagens das quebras cerebrais são:

Fortalecendo a relação professor-aluno

Melhorar o humor e o foco dos alunos

Fortalecendo o processo de maturação cerebral

Melhorar o comportamento da sala de aula

Melhorar o envolvimento da sala de aula e a função cognitiva

Melhorar a circulação de oxigênio dos alunos que afeta sua concentração

Tornando-se mais ativo na aula

Quebras cerebrais e a saúde mental

As emoções dos alunos dependem de como eles se sentem em relação às experiências pelas quais passam todos os dias . As emoções têm uma influência significativa no processo cognitivo dos alunos, como:

Solução de problemas

Raciocínio

Memória

Aprendendo

Atenção

Percepção

As quebras cerebrais na educação influenciam positivamente as emoções dos alunos. Portanto, as quebras cerebrais inspiram os alunos a se sentirem felizes e aliviados do estresse diário em sala de aula, tornando-os mais atentos.

Habilidades de enfrentamento

Ter quebras cerebrais durante o aprendizado permite que os alunos lidem com as emoções que surgem em seu caminho. Os alunos podem ficar zangados, tristes, excitados e desapontados, levando a uma diminuição da capacidade de raciocínio e de resolução de problemas. Os professores aprimoram as habilidades de enfrentamento, permitindo que os alunos façam pausas cerebrais ao brincar, desenhar ou pintar.

Ansiedade e depressão

Ter pausas cerebrais na sala de aula permite que os alunos lidem com seus medos e preocupações . Medos e preocupações surgem quando os alunos enfrentam pressão ou tarefas difíceis de resolver. A depressão faz com que os alunos se sintam tristes por um longo período, afetando a concentração dos alunos. A ansiedade faz com que o aluno pense demais e caia em um buraco de insegurança.

Quebras cerebrais consomem esses bloqueios mentais. Atividades como ioga permitirão ao aluno meditar, fortalecendo seu aprendizado, raciocínio, atenção, autoconsciência e memória. A meditação resultará em bem-estar emocional e físico, eliminando muitos pensamentos que sobrecarregam a mente para causar estresse.

Desenvolvendo Habilidades Sociais

Os alunos aprendem habilidades essenciais para a vida durante longas pausas cerebrais. Por exemplo, os alunos podem socializar e sair de seus círculos sociais normais. Isso permite que eles aprendam a gerenciar e controlar suas emoções entre vários colegas.

O pensamento divergente pode ser praticado nessas situações, inspirando criatividade e imaginação ao brincar ou socializar. Acadêmicos são importantes, mas a saúde mental dos alunos também.

Dicas para usar com quebras cerebrais

A primeira coisa que um professor deve considerar ao fazer pausas nas aulas é a faixa etária. Os adolescentes precisam de muitas pausas cerebrais, já que os adolescentes estão sobrecarregados com hormônios. Os alunos mais jovens também precisam de pausas cerebrais frequentes. Suas mentes ainda são jovens e precisam de mais tempo para absorver o conteúdo do que as crianças mais velhas. Ter algum tempo fora da aula permitirá que os alunos se reorientem mais tarde.

A principal conclusão é que as pausas cerebrais são para crianças de todas as idades. Mesmo adultos, estou olhando para vocês, professores!

Os professores devem fazer a transição das aulas para as pausas cerebrais como qualquer outra lição. As transições permitirão que os alunos se refresquem e se concentrem na atividade seguinte que os espera. Ter quebras de cérebro torna os estudos divertidos. Os alunos ficam ansiosos para se envolver em mais atividades educacionais e aprender mais sobre conceitos essenciais que, de outra forma, podem ignorar.

Os professores devem planejar pausas cerebrais como qualquer outra aula, coordená-las dando instruções claras e definindo regras de quebra cerebral.

Impacto das quebras cerebrais na saúde mental

Quebras cerebrais favoráveis ​​melhoram a auto-eficiência no processo de aprendizagem. Eles também melhoram a memória de curto prazo, a autoconsciência e o conhecimento dos alunos. Uma pausa cerebral de três a cinco minutos permitirá que os alunos se concentrem por vinte a trinta minutos, permitindo que aprendam mais do que se tivessem sido ensinados durante esse tempo sem parar.