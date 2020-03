Como as escolas estão se preparando para possíveis surtos de coronavírus

PUBLICIDADE 

O coronavírus (COVID-19) já se espalhou para seis dos sete continentes do mundo e, neste país, os Centros de Controle de Doenças responderam pedindo ao público que se preparasse para uma possível pandemia . Com o incentivo de autoridades federais, hospitais, empresas e escolas estão se preparando para surtos de coronavírus. No Brasil, pais, educadores e administradores estão trabalhando em todos os níveis, no caso de um surto do vírus respiratório em suas escolas.

Continuaremos a atualizar este artigo à medida que a situação avança.

As Regionais de Ensino do DF podem preparar e desenvolver procedimentos para todas as suas escolas.

As escolas devem ter um plano para continuar a aprendizagem dos alunos, caso precisem desligar devido a um surto de coronavírus.

também devem desenvolver um processo para determinar se os estudantes estão, de fato, contraindo a doença, e também como relatar os casos às autoridades sanitárias apropriadas. Eles também devem desenvolver um plano para comunicar informações precisas e oportunas aos alunos e famílias.

Programas que recompensam a participação são problemáticos, especialmente diante de uma possível pandemia. As escolas devem incentivar os alunos e a equipe a ficar em casa, se não estiverem se sentindo bem. Eles devem estar especialmente atentos a sintomas como febre, dores no corpo ou garganta arranhada. Use as diretrizes de livre de febre por 24 horas antes de retornar à escola.

Muitas escolas estão estocando suprimentos, como desinfetante para as mãos e toalhetes de limpeza. Vale a pena notar que uma máscara cirúrgica não protege o usuário de germes. Em vez disso, ajuda a impedir que alguém com doença respiratória a transmita a outras pessoas.

Algumas escolas estão até implementando “medidas de distanciamento social” em menor escala. (O fechamento seria em larga escala.) As escolas individuais podem dividir as salas de aula em grupos menores para tentar limitar a transmissão de doenças infecciosas de pessoa para pessoa.

Os professores também devem ter seus planos individuais em prática.

Os professores devem aproveitar esta oportunidade para discutir e promover boas técnicas de higiene com seus alunos. Lavar as mãos com frequência e lembrar-se de tossir e espirrar no cotovelo são ótimas maneiras de impedir a propagação de qualquer doença – não apenas o coronavírus. Também ajuda a conter a gripe, responsável por mais casos de doenças graves que o COVID-19.

Toalhetes de limpeza são o melhor amigo de um professor, agora mais do que nunca. Desinfetar é uma boa linha de defesa contra todos os tipos de germes. Os professores devem higienizar rotineiramente as superfícies da sala de aula, como mesas, bancadas, maçanetas e alças de torneira.

Os alunos estão experimentando o mesmo tipo de ansiedade relacionada à doença que os adultos. Provavelmente, isso se deve à sensacionalização do coronavírus, especialmente nas mídias sociais. Os professores podem aliviar os medos de seus alunos (para que possam voltar à importante tarefa de aprender), abordando conceitos errôneos sobre o vírus.

Um dos fatores mais preocupantes do surto de coronavírus é o aumento do racismo e da xenofobia, alimentado pela ignorância, desinformação e medo. Os professores precisam enfrentar esse tipo de retórica de frente e informar aos alunos que é tão inaceitável quanto impreciso.