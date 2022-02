CILPE 2022: REALIZADO PELA 1ª VEZ NO BRASIL, EVENTO VAI REUNIR AUTORIDADES DE 23 PAÍSES PARA DISCUTIR MEIOS DE FORTALECER A COMUNICAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DAS LÍNGUAS PORTUGUESA E ESPANHOLA

• Com objetivo de estimular a comunicação entre as nações e valorizar as línguas portuguesa e espanhola, a Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) realiza no Brasil a 2ª CILPE – Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola: “Línguas, cultura, ciência e inovação”.

• Apesar de estarem entre os idiomas mais falados do planeta – espanhol, em 2º lugar, e português, em 5º – ainda há um número significativo de pesquisadores ibero-americanos que optam por publicar trabalhos científicos em inglês, ao invés de prestigiar a língua de origem, de acordo cordo com estudo realizado pela OEI, em parceria com o Real Instituto Elcano.

• A edição 2022 do evento acontece em Brasília, com formato híbrido, e debaterá as potencialidades e os desafios do bilinguismo em português e espanhol, bem como a ampliação deste formato nas áreas de educação, ciência e cultura.

Brasília, 03 de fevereiro de 2022 – Cultura, educação, ciência e inovação estarão na pauta da 2ª CILPE. Realizado pela 1ª vez no Brasil, o evento vai reunir as principais vozes do cenário nacional e internacional para debater formas de valorizar e fortalecer a comunicação entre as nações que falam português e espanhol.

Estimativas apontam que 850 milhões de pessoas no mundo falam português e ou espanhol. De acordo com dados demográficos da Organização das Nações Unidas, juntos os dois idiomas devem somar mais de 1,2 bilhões de falantes ainda neste século.

Tamanha importância e a necessidade de derrubar as fronteiras da comunicção entre as nações que dominam as duas línguas, a Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI), promove de 16 a 18 de fevereiro, a 2ª CILPE – Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola: “Línguas, Cultura, Ciência e Inovação”.

Realizado em Brasília, em formato híbrido, o encontro internacional vai reunir autoridades do Brasil e outros 22 países, para discutir o futuro de dois dos idiomas mais falados do mundo: o português e o espanhol.

O evento faz parte do Programa de Difusão da Língua Portuguesa da OEI, e busca encontrar caminos estratégicos e eficientes de promoção, valorização e disseminação da língua portuguesa em um modelo bilíngue com o espanhol, nas áreas de educação, ciência e cultura. Mais de 30 pesquisadores, estudiosos, acadêmicos e profissionais de organismos de cooperação e de instituições públicas, devem marcar presença no encontro de ideias para projeção internacional dos idiomas.

A primeira edição do evento realizada em Portugal, em 2019, teve o mesmo objetivo e gerou resultado de impacto. Segundo estudo realizado pela OEI, em parceria com o Real Instituto Elcano, em 2020, houve um aumento da publicação de trabalhos acadêmicos em inglês por parte de pesquisadores ibero-americanos: 84% deles preferiram a língua inglesa, ao invés de privilegiarem a língua materna.

De acordo com o Diretor da OEI no brasil, Raphael Callou, atividades e projetos que intensificam o bilinguismo “têm potencial singular de contribuir para uma ciência mais aberta e mais acessível, com as diversas vantagens que o multiculturalismo tem a oferecer”.

Serviço: A 2ª CILPE – Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola: “Línguas, Cultura, Ciência e Inovação” acontece de 16 a 18 de fevereiro, em Brasília no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21. Em formato híbrido e participações remotas transmitidas de diversas regiões da Ibero-américa e que poderão ser acompanhadas pelo público em tempo real nas plataformas digitais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço: https://oei.int/pt/escritorios/secretaria-geral/oei-int-cilpe/como-asistir

Sobre a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI)

A Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI) é a primeira organização de cooperação intergovernamental na região Ibero-Americana. Desde 1949, vem trabalhando para promover a cooperação em seus três campos de ação. Atualmente, a OEI tem 23 Estados membros e 18 escritórios nacionais, além de sua Secretaria Geral em Madri.