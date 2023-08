Aprimorando a comunicação entre pais e professores para melhorar o sucesso do aluno

Coluna de hoje explica por que é importante educadores e responsáveis cultivarem boa relação e dá dicas para isso

Pais e professores: não estão em times opostos, não importa o quão verdadeiro isso possa parecer às vezes. Somos lados da mesma moeda. Nós dois queremos que nossos alunos tenham sucesso, certo?

A comunicação eficaz entre amba as partes é crucial para o sucesso dos alunos. Quando pais e professores trabalham juntos, cria-se um ambiente de apoio e carinho que promove o crescimento acadêmico e pessoal. Mas falhas de comunicação e mal-entendidos podem ser um grande obstáculo nisso.

Não podemos ignorar a necessidade de uma melhor comunicação entre escola e casa, e a implementação de várias estratégias pode criar uma forte parceria.

Por que a comunicação entre pais e professores é importante?

Promove maior compreensão

Compreender a criança potencializa a aprendizagem do aluno. Os pais têm percepções inestimáveis ​​sobre os pontos fortes e fracos e os estilos de aprendizagem de seus filhos. Compartilhar essas informações com os professores permite uma instrução personalizada. Por outro lado, reter esses dados pode tornar mais longa a progressão do jovem no ambiente escolar.

Leva o progresso de um ambiente a outro

Você precisa que os pais estejam cientes do progresso acadêmico de seus filhos, incluindo pontos fortes e áreas de melhoria. Compartilhe com eles! Esse conhecimento os capacitará a fornecer suporte adicional em casa.

Gera consistência na escola e em casa

Os alunos se beneficiam quando há uma abordagem consistente de aprendizado e comportamento, tanto na escola quanto em casa. Pais e professores precisam estar na mesma página quando se trata de expectativas, rotinas e estratégias disciplinares. Essa consistência promove uma sensação de estabilidade e previsibilidade, permitindo que os jovens prosperem.

Estratégias para melhorar a comunicação entre pais e professores

Arranje tempo para reuniões e visitas

Conferências entre responsáveis e educadores são uma oportunidade perfeita para ficar cara a cara para uma comunicação aberta. Organizar oportunidades regulares para essas interações permite que pais e professores discutam o progresso acadêmico, compartilhem preocupações e estabeleçam metas para o aluno. Essas reuniões facilitam a construção de relacionamentos.

Use plataformas digitais

Portais e aplicativos podem simplificar a comunicação e fornecer uma maneira conveniente para pais e professores trocarem informações. Essas plataformas podem ser usadas para compartilhar tarefas, notas, atualizações comportamentais e eventos futuros. Elas oferecem um método rápido e acessível para se manter informado e engajado na educação da criança. Para isso, os educadores devem garantir que os responsáveis estejam familiarizados com os sites em questão e, caso não estejam, oferecer instruções.

Uma plataforma importante, por exemplo, é o e-mail. Boletins regulares e atualizações de professores são uma maneira fácil de ter transparência com as famílias, e enviá-los por e-mail ajuda os pais a se informarem sobre as atividades da sala de aula, próximas tarefas e eventos importantes. Essa abordagem permite acompanhar e apoiar o progresso acadêmico do estudante.

Personalize seu estilo e método de trabalho

A comunicação individualizada reconhece que cada criança é única. Os professores podem abordar preocupações específicas, celebrar conquistas… enviar e-mails personalizados, fazer ligações ou agendar reuniões individuais, por exemplo, demonstra o compromisso do profissional com o sucesso do aluno e prova aos pais que toda a família é valorizada.

Ofereça oficinas para os pais

Eventos como oficinas e seminários de educação para pais sobre temas como hábitos de estudo eficazes, uso de tecnologia e desenvolvimento de adolescentes podem capacitar os responsáveis para uma melhor jornada de aprendizado de seus filhos. Esses workshops também servem para conectar famílias, que passam a trocar informações entre si.

Defina limites claros

Incentivar a comunicação bidirecional cria um ambiente que promove o diálogo aberto. Os professores devem buscar ativamente informações dos pais, ouvir atentamente suas perspectivas e considerar suas sugestões. Da mesma forma, os responsáveis devem se sentir à vontade para abordar os docentes com perguntas ou preocupações, garantindo que qualquer problema seja resolvido prontamente e de forma colaborativa.

Não sinta a necessidade de compartilhar seu número de celular pessoal ou e-mail com nenhum dos pais. Certifique-se de manter o horário do seu contrato junto à escola ao responder os responsáveis, para que, assim, haja limites.

Esteja atento aos estilos culturais de comunicação

Reconhecer e respeitar diferentes normas culturais, idiomas e estilos de comunicação é essencial para uma comunicação eficaz. Abraçar a diversidade cultural e adaptar as abordagens de comunicação criará um ambiente inclusivo onde todos os pais se sentirão valorizados e compreendidos.

Quando pais e professores trabalham juntos, cria-se um ambiente de apoio e carinho que maximiza o potencial do aluno. Podemos promover uma colaboração ainda mais forte, preenchendo essa lacuna de comunicação, o que levará o estudante a melhores resultados acadêmicos e ao sucesso geral.