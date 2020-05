Alcançando alunos que não têm acesso confiável à Internet

PUBLICIDADE 

Alterar expectativas e atribuições

À medida que as escolas passam para o aprendizado virtual, a disparidade entre alguns alunos e sua capacidade de continuar aprendendo em casa aumenta. Nem todo aluno tem acesso à Internet, muito menos um computador. Leia algumas maneiras de se manter conectado com todos os seus alunos.

Nota: Algumas das sugestões dependem do professor, enquanto outras exigem mudanças no nível do distrito. Os professores sempre lutaram pelos direitos de seus alunos e isso não muda agora. A chave é rastrear os dados e o envolvimento dos alunos e testar diferentes táticas. Em seguida, encontre maneiras em que os recursos possam ser realocados para garantir que todos os alunos tenham acesso igual a uma educação de qualidade, direito que todo aluno merece.

Lembre-se da Hierarquia de Necessidades de Maslow

A Hierarquia das Necessidades de Maslow afirma que, se as necessidades básicas de uma pessoa não forem atendidas – pense em comida, abrigo, água – o restante de suas necessidades também não será atendido. Para os alunos que normalmente obtêm sustento e segurança na escola, eles podem ter mudado seu foco para a sobrevivência.

Os alunos como se encaixam em três níveis de um sistema de prevenção. O nível inferior compreende a maioria dos alunos, cerca de 80%. Esses alunos serão capazes de prosperar em casa e trabalhar no currículo. A camada intermediária é composta por cerca de 15% dos estudantes, que precisarão de alguma intervenção durante esse período. O nível superior contém apenas 3-5% dos alunos e eles precisarão de intervenção intensiva. Trabalhe com sua escola para garantir que os alunos do nível intermediário e superior recebam o apoio que justificam, tanto no que diz respeito às necessidades diárias básicas quanto às expectativas modificadas.

Nem todos os alunos são capazes de aprender virtualmente. Eles podem não ter acesso à tecnologia. Eles podem não ter tempo ou suporte necessário. Para esses alunos, trabalhe para variar as expectativas e tarefas. Estruture o trabalho escolar para que ele se alinhe com o dia-a-dia. Considere uma aula de habilidades para a vida, aula de saúde, culinária ou até costura.

Em outros estados mais rurais, os alunos podem não ter tempo para se concentrar nos trabalhos escolares. Alguns podem ter que mudar seu foco para fornecer alimentos e necessidades básicas para a casa e a família.

Opte por feedback, não notas

Alguns Estados estão optando por não ensinar nada de novo neste segundo bimestre virtual e, em vez disso, estão apenas trabalhando nas revisões do currículo anterior. Os alunos podem concluir qualquer trabalho que falta no bimestre anterior para melhorar suas notas, mas não verão nenhum declínio em suas notas neste último bimestre. Muitos Estados estão se livrando das notas todos pelo resto do ano e estão olhando para qualquer trabalho virtual como aprovado / reprovado na conclusão ou simplesmente oferecendo feedback.

A ideia é que os alunos tenham uma taxa de falha zero por cento com essa nova abordagem virtual.

Agendar entregas e pick-ups

Se você tiver os meios, entregue os pacotes aos alunos. Planilhas e livros impressos incluídos por algumas semanas, além de algo um pouco divertido. Pense em um pequeno lanche, um envelope auto-endereçado para que seus alunos possam escrever cartas ou uma nota pessoal.

Como alternativa, converse com sua escola sobre horários de retirada nas escolas para obter suprimentos e materiais. Pegue alguns caixotes grandes que podem morar fora da entrada da escola, rotule os caixotes para cada classe e aluno com materiais que eles possam pegar no seu próprio tempo. Essas caixas também podem conter refeições e lanches.

Confira pontos de acesso e computadores

Se apenas alguns alunos não têm Internet ou dados, pense em criar uma lista de locais Wi-Fi gratuitos pela cidade (como supermercados e restaurantes de fast food) ou solicite à sua escola para fornecer pontos de acesso ou chromebooks de check-out para vários alunos.

Ensinar gerenciamento e organização do tempo

A maioria das casas não foi projetada para ser uma escola. E a maioria dos alunos nunca teve que trabalhar totalmente on-line antes, então comece a ensinar lá. Fale sobre o que cria um bom espaço de trabalho e faça um brainstorming com as crianças sobre onde elas poderiam trabalhar em suas casas.

À medida que alguns alunos ficam ocupados assistindo irmãos ou cuidando de casa, trabalhe com eles individualmente para descobrir quanto trabalho escolar é apropriado para eles, e quando e onde eles podem fazer isso. Talvez isso signifique simplesmente ler por 20 minutos antes de dormir, terminar uma planilha matemática rápida, e isso é o suficiente. Ou talvez, em vez de fazer o trabalho diário da escola, configure chamadas telefônicas individuais para determinados alunos. Em vez de pedir que entreguem as planilhas, você pode conversar sobre o material e discutir a partir daí.

Pense em privacidade

Para os alunos que têm acesso à Internet, mas hesitam ou estão ausentes em reuniões virtuais, fale sobre como criar experiências diferentes. Os alunos ainda merecem privacidade, e isso significa privacidade nas videochamadas que podem ver em sua casa ou ouvir coisas em segundo plano. Tente coletar fones de ouvido da comunidade para todos os alunos que precisam de privacidade e um espaço de trabalho mais silencioso.

Obtenha feedback de alunos e pais

Para realmente entender o que está funcionando e o que não está, envie pesquisas semanais para os alunos e seus pais. Se eles estão aprendendo virtualmente sem a Internet, como você pode ajudá-los. Se eles conseguirem ficar on-line, descubra o que está funcionando e se os alunos precisam de suporte adicional. Use o feedback das pesquisas para diferenciar o aprendizado com o passar das semanas. Certifique-se de repassar todas as perguntas da pesquisa para todas as famílias e pais que precisam.

