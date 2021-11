A sua biblioteca de sala de aula é culturalmente sustentável?

As bibliotecas de sala de aula podem ser canais de mudança, proporcionando a todas as crianças acesso a textos que afirmam quem elas são, abrem possibilidades para o que podem se tornar, e as ajudam a desenvolver o hábito da leitura. Os professores têm um tremendo poder de acumular coleções de textos que desenvolvem o eu acadêmico, emocional e social dos alunos. Neste artigo, compartilho os prós e contras para criar uma biblioteca de sala de aula que acrescenta alegria aos seus dias de escola, e afirma para todas as crianças que eles pertencem.

A recompensa acadêmica das bibliotecas de sala de aula é notícia velha …

Há décadas de pesquisas para apoiar o ditado de que as crianças ficam melhores na leitura lendo . Na verdade, se você é um professor ou líder lendo este artigo, encorajo você a usar a pesquisa sobre por que os alunos se tornam leitores para defender o financiamento de bibliotecas em sala de aula. O desenvolvimento de leitores duradouros e bem-sucedidos tem tudo a ver com volume de leitura, oferecendo aos alunos a escolha do que ler e usando literatura infantil e juvenil de destaque. Ainda assim, é importante reconhecer que somos todos novatos no que diz respeito a como usar livros de forma alinhada com a pedagogia de sustentação cultural.

Independentemente do histórico, todos os professores precisam de orientação e segurança para encontrar livros que contenham histórias positivas e de construção de identidade para todas as crianças. O campo da literatura de sustentação cultural explodiu nos últimos anos e as referências mudaram. Por exemplo, os editores reconheceram que não é suficiente mostrar personagens de cor ou polvilhá-los em histórias; eles precisam procurar escritores e ilustradores que representem uma ampla gama de origens étnicas, culturais e religiosas.

As crianças querem se ver como protagonistas, não destinadas a personagens secundários. Todas as crianças anseiam por histórias e temas envolventes, divertidos e cheios de nuances; eles querem normal, não nobre. Eles sabem muito bem quando um livro está se voltando para estereótipos em vez de ser escrito de uma perspectiva autêntica.

Felizmente, há muitos livros excelentes em quase todos os gêneros! Aproveite a experiência do bibliotecário de sua escola e veja no quadro abaixo algumas de nossas fontes favoritas de literatura diversa. Depois, use as dicas a seguir para construir a biblioteca da sala de aula dos seus sonhos.

1. Defina a diversidade

Ter uma definição funcional de diversidade ajuda a reunir uma coleção forte. Por exemplo, você deseja pensar sobre a diversidade em termos de habilidades, raça, etnia, cultura, língua materna, identidade de gênero e assim por diante. Você quer refletir sobre o que significa deixar de presumir que brancos, de classe média, falantes de inglês são a norma. Não é. Diversidade é inclusão. Não se trata apenas de amplitude cultural e étnica.

2. Seja baseado em ativos

O modo como você seleciona uma leitura em voz alta e como você fala sobre os personagens do livro influenciam a percepção que os alunos têm uns dos outros e de si próprios. Por exemplo, se você tiver alunos bilíngues em sua sala de aula, selecione livros que reflitam suas origens e celebre a capacidade desses alunos de desenvolver mais de um idioma simultaneamente. Além disso, faça perguntas de forma aberta e convide todas as crianças a responder. “O que é familiar aqui?” “O que o personagem está percebendo agora?” Livros mais antigos em sua biblioteca atual? Examine-os para ter certeza de que não perpetuam estereótipos paternalistas e negativos.

3. Seja implacável com a relevância

O que envolveu você em termos de tópicos e autores quando jovem pode não ressoar com a maioria das crianças hoje. Portanto, preencha as estantes com livros que sejam relevantes para os interesses e a vida dos alunos hoje.

4. Considere o alcance de leitura

Inclua muitos e muitos livros sobre o nível da série, mas muitos abaixo e acima do nível da série.

5. Vá grande ou vá para casa

Cada biblioteca de sala de aula deve ter um mínimo de 100 livros desníveis. Aumentar o volume de leitura dos alunos requer uma abordagem volumosa dos livros

6. Estocar todos os tipos e gêneros de texto

Use essas ideias (e as listas de livros vinculadas) para ajudá-lo a tornar sua biblioteca diversa em termos de gêneros.

7. Conecte a leitura instrucional e independente

A biblioteca da sala de aula deve parecer recreativa para os alunos! Você quer que eles vejam os livros como uma pausa em algumas das tarefas e no aprendizado na escola que podem ser mais difíceis para eles. Dito isso, conforme você planeja suas unidades, de ELA a matemática, ciências e história, adicione livros à biblioteca sobre os tópicos abordados por seu currículo.

8. Mantenha a biblioteca cinestésica, não estática

Como professor, você está usando o chapéu do livreiro. E, como todo livreiro sabe, o segredo do sucesso é atrair os navegadores com novos recursos atraentes. Os alunos vão adorar! Convide alunos para ajudá-lo a organizar a biblioteca no início do ano letivo. Distribua uma pesquisa de interesse de leitura dos alunos, para que você descubra os interesses das crianças e que tipos de livros elas gostam. A cada poucas semanas, uma camada de novidade.

Por exemplo, exiba “Sugestões desta semana” e convide os alunos a fazer o mesmo nas semanas subsequentes. Coloque uma caixa na biblioteca para que os alunos façam sugestões anônimas de livros, tópicos, autores; às vezes, as crianças são muito tímidas para pedir um tópico publicamente. Convide os alunos a agendar palestras de 60 segundos sobre o livro para promover favoritos aos colegas. Convide seu diretor para entrar no interfone da escola uma vez por semana e falar sobre seu livro favorito, e peça aos alunos que também compartilhem favoritos dessa forma.

9. Defender bibliotecas de sala de aula

Acreditamos que com um pouco de engenhosidade, qualquer professor pode desenvolver uma biblioteca em sala, mesmo em escolas cuja liderança não vê o acervo de sala de aula como uma prioridade. Defenda que o diretor transfira o dinheiro do orçamento alocado para um novo programa de leitura para abastecer todas as salas de aula com uma abundância de livros. Colabore com outros professores para tornar as bibliotecas de sala de aula uma iniciativa para toda a escola, um emblema de honra!

10. Colaborar e treinar uns aos outros

Lance uma pesquisa de desenvolvimento profissional em torno das melhores práticas para cultivar a leitura independente. Para ajudar você e outras pessoas a desenvolver práticas excelentes em toda a escola, use a seguinte lista de verificação.