A Importância do Rei Pelé para a Educação

A Pelé Academia surgiu a partir de um desejo externado pelo Rei do Futebol, após anotar seu milésimo gol. Pelé pediu para que as crianças do Brasil tivessem educação, lazer, cidadania e, com isso, a oportunidade de buscar um futuro melhor.

O projeto foi desenhado e teve seu lançamento anunciado no dia 2 de agosto de 2016, em um evento na zona sul do Rio de Janeiro. O Tricampeão mundial e atleta do século XX, apresentou a metodologia que consiste na descoberta, preparação e treinamento de atletas em conexão com a educação.

Pelé sempre se envolveu em ações de cunho social para deixar um legado ainda maior na sociedade brasileira. A Academia era o sonho do Pelé. Ele queria criar um espaço que tivesse toda a infraestrutura que estava acostumado a ver na Europa. Pensando nisso, as empresas Atlas do Brasil Consultoria Esportiva, 213 Sports e Gol de Placa criaram um projeto que fomentava a educação e o esporte. Neste processo, infelizmente, nós percebemos que o Brasil está muito atrasado em comparação com a Europa em termos de estrutura nos clubes de base.

Com as obras concluídas em 2018, o Rei foi pessoalmente inaugurar o centro de treinamentos que o Resende Futebol Clube passou a utilizar, e a cidade passou a chamar a atenção do Brasil e do mundo pela proposta do projeto social e esportivo.

Localizada na interseção entre BH, RJ e SP, três das maiores cidades do país e longe das tentações das grandes cidades, Resende é o lugar perfeito para abrigar este polo de profissionalização do futebol brasileiro e auxiliar na educação das crianças da região. Pouquíssimos clubes, no Brasil, possuem preparação e cuidados específicos para os atletas de base e a Pelé Academia luta contra esta maré. Os jovens costumam receber uma assistência maior quando se tornam profissionais, mas é fundamental iniciar este processo desde o início.

Os atletas possuem alimentação gratuita e ensino de qualidade. Com o objetivo de abrir uma escola própria, o Centro de Excelência fechou uma parceria com a Escola Municipal Getúlio Vargas, em Resende, para que os atletas continuem a estudar. O local oferece um ensino acadêmico baseado na metodologia de ensino socioemocional, no qual os alunos aprendem a refletir e ampliar conhecimentos, inspirando mentes e abrindo corações. No Centro de Excelência, ainda, foram plantadas 1.283 árvores de várias espécies que representam os gols marcados pelo craque ao longo da carreira.

Visando fomentar sonhos de vários jovens pelo Brasil, o espaço é resultado de parceria com grandes empresas e líderes mundiais em prol do futuro. Este é o legado do Rei Pelé.