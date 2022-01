9 resoluções que os educadores precisam manter em 2022

Feliz Ano Novo, professores! Quantos de vocês estão esperando que 2022 acabe sendo melhor do que 2021?

Por muitos anos, evito fazer promessas a mim mesmo ou a outras pessoas sobre o ano que vem. As resoluções são notórias por serem difíceis de cumprir e, honestamente, não tenho desejo de comer menos chocolate ou parar de transmitir muitas horas de TV. A vida já é bastante difícil. Posto isto, é importante definir metas para o próximo ano que sejam alcançáveis, que nos ajudem a crescer e que queremos fazer. Com esse espírito, aqui estão nove sugestões de resoluções que ajudarão a tornar 2022 memorável de todas as maneiras certas.

Abrace o poder do “não”

Em um zoom na semana passada, uma colega compartilhou seu recente sucesso em finalmente dizer “não” a pedidos ou exigências que ela teria aceitado anteriormente. Especialmente para aqueles de nós que estão ansiosos para agradar, recusas podem ser extremamente desafiadoras. No entanto, ser muito agradável é a principal causa de esgotamento e estresse. Este ano, colocar nossos pés no chão é uma estratégia de bem-estar inegociável. Uma forma de antecipar-nos ao dizer “não” é antecipar alguns dos pedidos indesejáveis ​​que surgem repetidamente. Se meu filho me pedir para lavar roupa no último minuto todas as semanas, posso mudar esse padrão definindo a expectativa de que as necessidades de roupa suja devem ser compartilhadas pelo menos um dia antes que a situação se torne urgente. Na frente profissional,

Mas esteja aberto a um “sim” capacitador

Dizer “não” estrategicamente é uma coisa, mas queremos permanecer abertos às possibilidades. Pode parecer banal, mas nunca saberemos do que somos capazes, a menos que tentemos, muitas vezes repetidamente, alcançar o que é importante para nós. Sempre escrevi de uma forma ou de outra, mas só quando percebi que a rejeição era a parte mais frequente do processo de escrita é que comecei a buscar a publicação mais ativamente. Alguns dias são mais difíceis do que outros em minha vida de escritor, mas nunca me arrependi de dizer a mim mesmo que poderia enfrentar um novo desafio.

Perdoe á si mesmo

De vez em quando, eu arbitrariamente me lembro de um momento digno de pena e começo a me torturar mentalmente. Mas então, eu me lembro conscientemente de minha humanidade. Todo mundo comete erros. Pode não impedir que pensamentos difíceis se intrometam em nossa consciência, mas é importante recusar-se a permitir que nossos críticos internos assumam o controle. Todos vamos cometer erros: na sala de aula, com colegas, com amigos e família. A determinação importante de nosso futuro não é o que fazemos de errado, mas como aprendemos com nossas experiências. Se eu lidar mal com uma situação em um dia, quase sempre posso consertá-la no dia seguinte. Nesse sentido, perdoar a nós mesmos e ver os caminhos errados como parte natural da experiência humana nos permite ser mais autocompaixão e seguir em frente de maneira produtiva.

Nutrir corpo e espírito

Na maioria das vezes, vamos para casa completamente aproveitados. É difícil dar aos nossos familiares e amigos a atenção que eles merecem quando tanto da nossa energia vai para as pessoas que vemos no trabalho. Embora diminuir nossa dedicação profissional possa não ser sábio ou viável, podemos aumentar nossa produção de energia e sensação de bem-estar se tomarmos algumas medidas simples para nutrir nosso corpo e mente. Para fazer ambos, o planejamento é fundamental. Por exemplo, fazer as refeições na noite anterior ou fazer um treino cedo pode nos ajudar a encarar o dia seguinte em um estado de bem-estar físico preparado, enquanto fazer um aplicativo de meditação em nossos telefones pode otimizar uma mentalidade saudável. Se anteciparmos nossas necessidades de maneira proativa, é muito mais provável que abramos espaço para os aspectos mais importantes de nossa vida.

Torne a felicidade incondicional

A frase “prazer culpado” me deixa louco. Por que devemos nos sentir mal por gostar do que gostamos? Ser feliz é valioso demais para ser sacrificado só porque outra pessoa nos diz que o que gostamos é bobagem. Este ano, vamos nos permitir ser felizes sem nos preocupar em sermos julgados. Para dar um passo adiante, se fizermos uma pequena lista a cada dia das coisas que nos fazem felizes, ficaremos mais atentos a como os pequenos detalhes realmente fazem uma grande diferença. Talvez o gosto musical de alguém seja repugnante para outras pessoas, mas se isso desperta alegria e torna cada dia melhor, isso é realmente tudo que importa.

Faça uma pausa e pense

De vez em quando, reservo um tempo para literalmente ficar parada e olhar para a parede. Frequentemente, o processo de me dar permissão para pensar resulta em algumas ondas cerebrais produtivas. Quando as coisas ficam malucas, ter tempo para refletir é um luxo. Se não reservarmos tempo para o pensamento aberto, passaremos muito tempo em um ambiente frenético e voltado para a tarefa. No entanto, se reservarmos apenas cinco minutos por dia para sentar e pensar, podemos nos sentir mais calmos e mais focados depois de termos feito essa reconfiguração mental. Cinco minutos não é muito tempo, e manter-nos na prática intencional da reflexão é uma resolução que nos ajuda a nos reorientar mesmo nos dias mais agitados.

Escolha as batalhas

Ser opinativo é normal para muitos de nós. Lideramos com paixão, que é o que nos trouxe para a educação para começar. No entanto, nem toda batalha vale a pena ser travada. Ao voltarmos para o segundo semestre de um ano estressante, é importante estarmos cientes do que temos capacidade e energia para mudar. Posso ser capaz de vencer todas as pequenas batalhas que luto, mas como isso afetará minha saúde nos próximos meses e anos? Suponha que temos um amigo professor que está lidando com um pai difícil e precisa de nossa ajuda. Dar conselhos solicitados pode ser bom, mas despender mais esforços para ajudá-los (como ajudar a escrever um e-mail) é demais. Precisamos ser criteriosos ao priorizar nossas ações.

Encontre o Silêncio

As escolas não são lugares calmos; essa é uma das razões pelas quais gostamos deles. Ainda assim, há uma razão pela qual o silêncio vale ouro. Se pudermos encontrar um canto no trabalho (menos provável) ou em outro lugar para ter alguns momentos de quietude, a tranquilidade que encontraremos será inestimável. Um excelente espaço para encontrar sossego é o carro, antes ou depois das aulas. Sou conhecido por estacionar no quarteirão de minha casa e sentar-me no carro com os olhos fechados por apenas alguns minutos, concentrando-me na respiração e na falta de som. Como algumas das outras resoluções sugeridas acima, abraçar o silêncio ajuda a recarregar nossas baterias e nos ajuda a sobreviver ao resto do dia.

Escute a si mesmo

Há dias em que meu ser físico fica pesado de cansaço. Nossos corpos e mentes têm uma maneira de nos dizer quando temos o suficiente. Se seus músculos estão gritando depois de um dia em pé, encontre uma maneira de descansar. Se você estiver tentando avaliar trabalhos e as palavras não fizerem mais sentido, guarde-os. Se tentarmos ultrapassar os limites do que é saudável, não valerá a pena manter os resultados de qualquer maneira. Qualquer trabalho que faço enquanto estou exausto reflete esse estado mental menos produtivo. Faz muito mais sentido embalar e voltar ao que precisamos fazer quando tivermos a chance de descansar.

As pessoas normalmente não esperam cumprir suas resoluções de ano novo, o que é normal. No entanto, se 2021 exigiu muito de você (como aconteceu com a maioria de nós) e uma mudança precisa acontecer, pense em adotar uma ou duas das sugestões acima para ver se elas ajudam a fazer uma diferença positiva. Sabemos que a insanidade é definida como fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Se quisermos que 2022 seja melhor, cabe a nós tomar as medidas possíveis para fazer as mudanças que importam.