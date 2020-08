9 coisas que os professores precisam se quisermos salvar a educação pública

PUBLICIDADE

Escrevo muito sobre professores e ensino. Isso é motivado por duas coisas: primeiro, sou apaixonado por educação e, segundo, estou preocupado com educação.

Ultimamente tenho escrito muito mais sobre o último.

Aqui está o que está acontecendo:

Bons professores estão indo embora.

Os estados não abordarão as razões pelas quais os professores estão saindo.

Bons professores estão sendo substituídos por professores inexperientes e / ou subqualificados.

E (eventualmente) nossos filhos serão ensinados por esses professores.

Todos nós deveríamos estar muito, muito preocupados com isso. Na verdade, eu queria fazer o título deste artigo “Nove coisas que os professores precisam se não quisermos um futuro distópico no qual as crianças do Brasil sejam um bando de selvagens furiosos e analfabetos”.

É disso que os professores precisam se quisermos salvar a educação pública.

1. Um salário mínimo e cuidados de saúde competitivos.

Visto que tão poucas pessoas estão dispostas a ensinar nas condições atuais, todos os estados do Brasil estão enfrentando uma escassez de professores. Os estados estão respondendo a essa escassez não melhorando as condições para os professores, mas freqüentemente reduzindo as qualificações para se tornarem professores. Não sei como posso dizer com mais clareza: não teremos mais professores talentosos se não tomarmos medidas para tornar o ensino uma profissão atraente.

2. Turmas menores.

Além dos desafios de disciplina, comportamento e construção de relacionamentos, turmas grandes forçam os professores a ministrar aulas menos eficazes. Um aluno em uma turma de 35 não receberá a mesma qualidade de ensino que um aluno em uma turma de 20. No entanto, é importante saber que turmas menores não podem ser uma solução por si só. Se não tomarmos medidas para tornar o ensino uma profissão atraente, os educadores que vêm ensinar essas turmas pequenas não terão a experiência de que precisam.

3. Responsabilidade compartilhada com pais e alunos.

Nas últimas décadas, o que costumava ser uma responsabilidade compartilhada entre professores, pais e alunos agora mudou – em grande parte graças à reforma educacional baseada nos caprichos dos legisladores em vez da pesquisa real – para uma expectativa de que o professor sozinho deve entregar resultados . Os professores se tornaram na solução, o bode expiatório e o cordeiro sacrificial reunidos em um.

Não estou sugerindo que voltemos a uma época em que os professores eram a autoridade inquestionável. Estou dizendo que não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos que os pais nos apoiem dentro e fora da sala de aula, fazendo o dever de casa, disciplina e modelagem – especialmente em suas conversas em casa sobre a escola e os professores – que a educação é importante.

4. Apoio e respeito do público.

Há um velho provérbio que ensino aos meus alunos todos os anos: “Uma sociedade cresce quando velhos plantam árvores cuja sombra eles sabem que nunca se sentarão”. Da mesma forma, só resolveremos os problemas na educação se as pessoas decidirem fazer o que é certo para a educação, mesmo que:

Eles não têm mais (ou nunca tiveram) filhos em escolas públicas.

Eles sentem que não estão ligados à educação (estão, mas isso é outro artigo).

Por alguma razão, eles nutrem um ressentimento bizarro de décadas contra professores e trolls nas postagens no Facebook e Instagram sobre educação com sua indignação com erros ortográficos.

5. Legisladores que tratam a educação tão seriamente quanto segurança.

Porque, de muitas maneiras, educação é segurança. Um país que não consegue pensar é tão perigoso quanto um país que não consegue se defender.

6. Para que as pessoas na reforma educacional realmente ouçam os professores.

Recesso mais longo. Mais educação artística. Aprendizagem baseada em brincadeiras. Todos esses são melhores para as crianças e seu crescimento acadêmico e de desenvolvimento. Sabemos disso por meio de pesquisas. No entanto, aqueles em posições de poder continuam a impor limites a eles ou a eliminá-los completamente.

7. Administradores altamente qualificados.

Uma escola é tão boa quanto sua liderança. Certa vez, fui transferido para uma escola que era praticamente idêntica à escola que eu estava deixando, discriminação populacional idêntica, instalações e recursos semelhantes – mas a experiência foi como noite e dia. Qual foi a diferença? Os líderes da minha nova escola eram muito, muito bons em seus trabalhos. Temos que exigir que nossos administradores tenham mais de dois anos de experiência no ensino.E uma licença estadual.

8. Instalações escolares que refletem que as pessoas dentro delas realmente importam.

Os espaços escolares são frequentemente desatualizados e cheios de riscos, incluindo, mas não se limitando a: mofo, janelas quebradas, entradas não protegidas, ladrilhos e piso rachados, telhas faltando, corrimãos quebrados nas escadas, salas de aula projetadas para 20-25 alunos que abrigam 35, plantas crescendo fora das calhas no telhado, vazamentos estourando de bolhas de tinta nos tetos, etc. Observação: esta é uma lista curta e incompleta.

9. Psicólogos.

A saúde mental é um tópico que tem sido muito notícia nos últimos anos, principalmente no que se refere a tiroteios em escolas. Mas muito poucas escolas públicas têm psicólogos suficientes para atender às necessidades de seus alunos. Na verdade, a proporção média de psicólogos por alunos nas escolas é de 1 para 471 (a proporção recomendada é de 1 para 250), e muitos estados nem mesmo exigem que as escolas contratem profissionais de saúde mental. A falta de acesso é ainda pior nas escolas de ensino médio, onde os orientadores têm a expectativa adicional de conectar os alunos às oportunidades de faculdade.

Sabemos que a educação está com problemas há anos, mas a solução é simples: escute os professores. Ouça a pesquisa. Eleja pessoas que o fazem.