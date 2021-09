6 maneiras de apoiar seus alunos com altas habilidades e talentosos!

Os professores estão perfeitamente cientes do processo de aprendizagem. Na verdade, é conhecido como efeito protegido. O ensino pode levar a um maior uso de estratégias eficazes, como organizar o material de uma maneira que faça sentido e buscar essas informações-chave. Isso leva a uma maior consciência do próprio processo de aprendizagem.

Então, como você ensina alunos de alto desempenho que bocejam durante a aula? Aqui estão seis maneiras de apoiar seus alunos superdotados e talentosos.

1. Aprenda como cada aluno aprende

A verdadeira forma de aprendizagem é a conexão de ideias a uma estrutura já estabelecida. Um artista não aprenderá matemática da mesma forma que um mecânico, da mesma forma que um cientista não aprenderá literatura da mesma forma que um músico.

Os relacionamentos ditam nosso mundo não apenas no sentido físico, mas também pela forma como as coisas e idéias se relacionam umas com as outras. Se o “porquê” por trás de uma ideia não existe, ela não conseguirá se conectar se não se encaixar na estrutura do aluno. Compreender a estrutura de cada aluno, não apenas a categoria de aprendizagem estilizada, mas como eles observam as conexões, é crucial para apoiar os alunos.

2. Inclui vários níveis de leitura

Certifique-se de que a biblioteca da sua sala de aula esteja equipada com vários níveis de material de leitura. Fornecer textos e literatura avançados estende a mente do aluno já talentoso e expande seu alcance.

Incentive os alunos a trazerem materiais de leitura de casa, mas certifique-se de que os materiais que eles trazem os desafiam a aprender novas palavras e aumentar suas habilidades de leitura. Esta é uma ferramenta útil, especialmente porque os romances avançados introduzem novas ideias e criam conexões na estrutura do aluno.

3. Crie atribuições em camadas

Atribua uma tarefa em camadas a pequenos grupos com base em seu nível de aprendizagem e prontidão para concluí-la. Para fazer isso, estabeleça uma linha de base das ideias que se espera que os alunos alcancem ou reconheçam para um determinado tópico.

Com atribuições em camadas, o nível de dificuldade ou instigante pode ser aumentado ou reduzido às suas raízes para aqueles que ainda lutam para entender o tópico. Tarefas em camadas permitem que alunos superdotados trabalhem em problemas mais difíceis, por exemplo, problemas de matemática que podem surgir no próximo capítulo.

Outra alternativa para atribuições em camadas é criar uma segunda camada. Saber que alunos superdotados concluirão a tarefa básica mais cedo do que os outros, fornecerá outro conjunto de perguntas para que eles respondam, o que lhes permite combinar duas habilidades, como problemas de matemática do mundo real.

4. Utilize seus talentos

Atribuir tarefas adicionais a alunos superdotados não quer dizer que alunos superdotados só podem ficar com alunos superdotados. Alunos de alto desempenho que se misturam com outros permitem que eles ensinem seus colegas e reforcem sua estrutura de conexões. Afinal, como professor, você sabe que a melhor maneira de aprender é ensinando outras pessoas.

Peça aos alunos que sejam os mestres da classe, ajude outros alunos com dificuldades e ensine-lhes o que funcionou ou não em um ambiente confortável e familiar. Isso pode ajudar a fortalecer as habilidades interpessoais quando as pessoas são colocadas com todos os níveis de inteligência e personalidade no mundo real.

5. Integrar Tecnologia

Costumamos falar sobre a tecnologia ser ruim para os alunos, mas pode ser útil. A integração da tecnologia na sala de aula fornece uma ponte dos acadêmicos para o mundo real, com muitos recursos e várias maneiras de aprender e pesquisar um assunto.

A aprendizagem baseada em projetos é uma ferramenta útil no apoio a alunos talentosos. Após o domínio de uma habilidade, os alunos levam o que aprenderam para produzir algo inteiramente novo. A tecnologia pode ser uma porta de entrada para os alunos aprimorarem sua experiência de aprendizado, vendo as diferentes mídias de trabalho que outros fizeram. Eles podem saber que não estão sozinhos. Talvez eles tenham lutado com um assunto ou simplesmente queiram aprender mais, e há toda uma comunidade de especialistas em qualquer tópico apenas esperando para ser explorado e avançar em sua educação.

6. Incentive o estabelecimento de metas

Um artigo publicado pela Scholastic Teacher afirma que exibir a programação do dia ou da semana na sala de aula permite que os alunos se monitorem quando realizam tarefas difíceis. “Alguns alunos avançados precisam ser capazes de ver e processar mentalmente a sequência das atividades do dia; isso faz uma diferença na maneira como se sentem na sala de aula”, continua o artigo.

A oportunidade de autoavaliação muitas vezes pode levar a um desafio maior para alunos superdotados, e você pode notar que eles estão se esforçando ainda mais para se destacar em seus estudos. Os objetivos de longo prazo devem ser divididos em objetivos menores e alcançáveis ​​para ajudar a canalizar sua energia e intelecto. É importante observar que isso também ajuda a deter a ideia de perfeccionismo e enfatiza o aprendizado, como: “Devo aprender a, b e c antes de chegar a x, y e z.”

Pensamentos finais

Ensinar em todos os níveis da sala de aula não é uma tarefa fácil, e encontrar maneiras de apoiar alunos superdotados no topo da pilha cada vez maior em sua mesa pode parecer que aumenta o caos.

Essas seis etapas são apenas algumas das maneiras pelas quais você pode ajudar não apenas seus alunos superdotados, mas todos os alunos. Aprender suas necessidades e observar como eles fazem conexões é um excelente começo para a criação de atribuições em camadas construídas a partir de entendimentos anteriores.

A integração da tecnologia com o aprendizado baseado em projetos permite que os alunos utilizem seus talentos de maneiras que talvez não tenham encontrado antes. Acima de tudo, é mais provável que seus alunos tenham sucesso com essas práticas para ajudá-los a prosperar.