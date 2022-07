10 maneiras de chamar a atenção de seus alunos sem gritar

Ao contrário da crença popular, gritar não é aconselhável para se comunicar com seus alunos, não importa a situação. Existem outras maneiras de capturar a atenção de seus alunos sem gritar.

1. Defina e mantenha altas expectativas

A maioria dos professores estabeleceu regras e regulamentos para governar suas salas de aula. No entanto, uma coisa é redigir as regras e outra completamente diferente é fazer com que os alunos as sigam. Por esta razão, você deve ter consequências por quebrar as regras. Seus alunos devem aprender a ter responsabilidade e saber que você está falando sério.

2. Estabeleça rotinas regulares

No início do ano letivo, crie uma rotina para tudo, principalmente quando se trata de alunos jovens.

Os alunos devem saber quando fazer fila e sair da sala de aula, onde colocar seus materiais, quando guardar seus lanches e assim por diante. Claro, eles (e você) levarão tempo antes de se estabelecerem na rotina, mas valerá a pena no final, pois dificilmente você precisará emitir instruções gerais.

3. Fique mais silencioso, não mais barulhento

Embora seja tentador gritar com os alunos sempre que sentir que eles não vão ficar quietos, evite o máximo possível. Em vez disso, tente ficar quieto e esperar. Os alunos gradualmente se sentirão desconfortáveis ​​e eventualmente ficarão quietos.

Alternativamente, fale em um tom normal e dirija-se aos alunos já quietos. Por exemplo, você pode agradecê-los por ficarem quietos. Aqueles que ainda estão falando vão se atualizar e eventualmente ficar quietos.

4. Técnica de Redefinição

De vez em quando, a sala de aula se tornará barulhenta a ponto de as dicas acima não funcionarem. Nesses casos, tente uma técnica de redefinição. Por exemplo, instrua seus alunos a descansarem a cabeça em suas carteiras por dois minutos, para que ninguém faça barulho. Esta técnica permite que você assuma o controle sem gritar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5. Instale uma campainha sem fio

Uma campainha sem fio faz maravilhas para ajudá-lo a chamar a atenção de toda a turma. Às vezes, você precisará tocar a campainha algumas vezes antes que todos recebam o memorando, mas essa técnica, sem dúvida, funciona.

Lembre-se de explicar à sua classe com antecedência que o sino sinaliza para que fiquem em silêncio. Caso contrário, eles não saberão o que fazer depois que o sino ficar quieto.

6. Use a técnica de chamada e resposta ou palmas de volta

Uma técnica de chamada e resposta é uma maneira interativa de chamar a atenção de seus alunos. Você pode dizer uma frase de chamada como ‘reme reme seu barco’, e os alunos devem responder ‘suavemente rio abaixo’. A melhor parte dessa técnica é que alguns alunos entram na conversa, capturando a atenção dos outros alunos.

Alternativamente, você pode impor uma técnica de bater palmas na qual você bate três vezes e todos os alunos ficam de pé, ou eles batem palmas três vezes. Essa técnica funciona melhor com alunos mais jovens, pois a maioria adora atividades físicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

7. Use as luzes da sala de aula

Se você ensina em uma sala de aula sem janelas, tente desligar as luzes, pois isso imediatamente fará um momento de silêncio, permitindo que você exponha seu caso.

Se a sua aula estiver um pouco iluminada, você pode incorporar uma lâmpada colorida ou cobertura de luz no meio da sala. Dessa forma, sempre que você piscar a luz colorida, seus alunos saberão que devem ficar quietos.

8. Fique no meio da sala

Ao ficar de pé e falando na frente da sala de aula, você pode facilmente capturar a atenção dos que estão na frente. Para chamar a atenção do resto da turma, tente ficar no meio da sala de aula.

9. Use um temporizador

Normalmente, haverá uma quantidade considerável de ruído durante a transição de seus alunos de uma atividade para outra. Nesse cenário, você pode usar um cronômetro para fazer uma contagem regressiva até o momento em que todos devem ficar quietos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alguns temporizadores digitais podem ser projetados no quadro branco, tornando mais fácil para todos os alunos notarem quando o ‘tempo de conversação’ está se esgotando.

10. Promova um bom relacionamento

Uma das maneiras mais eficazes de fazer com que seus alunos o respeitem sem precisar gritar com eles é promovendo relacionamentos respeitosos. Quando os alunos se sentem respeitados e ouvidos pelo professor, ficam mais propensos a querer devolver a mesma energia.

Por exemplo, se você conversar com os alunos com calma, eles conversarão com você com calma, não importa a situação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Experimente diferentes maneiras de chamar a atenção de seus alunos sem gritar; prometemos que você sentirá instantaneamente os efeitos positivos em sua sala de aula.