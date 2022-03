10 coisas sobre traumas na infância que todo professor precisa saber

Com a dor, a tristeza é óbvia. Com o trauma, os sintomas podem passar despercebidos porque imitam outros problemas: frustração; encenando; ou dificuldade de concentração, seguindo instruções ou trabalhando em grupo. Os alunos são muitas vezes diagnosticados erroneamente com ansiedade, distúrbios de comportamento ou distúrbios de atenção, em vez de serem entendidos como tendo traumas que impulsionam esses sintomas e reações. No entanto, o aprendizado também pode ser uma grande luta para crianças que sofreram traumas, e o ensino informado sobre o trauma pode ajudar.

Aqui estão 10 dicas para entender as crianças que passaram por traumas, além de estratégias para ajudá-las a construir resiliência para que possam se recuperar e superar seus desafios.

1. Crianças que sofreram traumas não estão tentando apertar seus botões

Se uma criança está tendo problemas com transições ou entregando uma pasta no início do dia, lembre-se de que as crianças podem se distrair por causa de uma situação em casa que as deixa preocupadas. Em vez de repreender os alunos quando estão atrasados ​​ou esquecem a lição de casa, afirme e acomode-os estabelecendo uma sugestão visual ou lembrete verbal.

Mude sua mentalidade e lembre-se de que a criança que sofreu um trauma não está tentando pressionar seus botões.

Essas interações positivas podem parecer pequenas, mas podem criar resiliência nos alunos, reconectando áreas de seus cérebros que foram afetadas por traumas. Por outro lado, começar o dia com uma reprimenda pode fazer com que a criança se desligue.

2. Crianças que passaram por traumas se preocupam com o que vai acontecer a seguir

Uma rotina diária na sala de aula pode ser calmante, então tente fornecer estrutura e previsibilidade sempre que possível. Como as palavras podem não ser absorvidas por crianças que passam por traumas, elas precisam de outras pistas sensoriais. Além de explicar como será o dia, tenha um quadro que mostre qual atividade – matemática, leitura, almoço, recreio, etc. – a turma fará e quando. Saber o que esperar permite que as crianças se sintam seguras o suficiente para se concentrarem no aprendizado. Com o tempo, isso pode mostrar às crianças que elas têm resiliência e poder para se sair bem na escola.

3. Mesmo que a situação não pareça tão ruim para você, é como a criança se sente que importa

O trauma é altamente individual. Uma situação da qual uma pessoa pode se recuperar facilmente pode causar trauma para outra pessoa. Como professores atenciosos, podemos projetar involuntariamente que uma situação não é tão ruim assim, mas como a criança se sente em relação ao estresse é o que mais importa.

Para algumas crianças, pode não ser um evento singular, mas sim a culminação do estresse crônico. Por exemplo, uma criança que vive na pobreza pode se preocupar com a família pagando o aluguel em dia, mantendo seus empregos ou tendo comida suficiente.

Qualquer coisa que mantenha nosso sistema nervoso ativado por mais de quatro a seis semanas é definido como estresse pós-traumático.

A boa notícia é que o oposto também é verdadeiro: pequenas interações positivas, como cumprimentar um aluno no corredor, podem parecer insignificantes para você, mas podem estimular a resiliência de seus alunos.

4. O trauma nem sempre está associado à violência

O trauma é frequentemente associado à violência. No entanto, as crianças experimentam traumas de uma variedade de situações – como divórcio, mudança ou excesso de horários ou intimidação.

Todas as crianças, especialmente nos dias de hoje, experimentam estresse extremo de tempos em tempos.É mais comum do que pensamos.

Você nunca sabe qual aluno – ou quantos – pode se beneficiar do ensino informado sobre o trauma.

5. Você não precisa saber a causa do trauma para ajudar

Em vez de se concentrar nas especificidades de uma situação traumática, concentre-se no apoio que você pode dar às crianças que estão sofrendo.

Fique com o que você está vendo agora – a mágoa, a raiva, a preocupação, em vez de obter todos os detalhes da história da criança.

A privacidade é um grande problema no trabalho com alunos que sofrem de trauma, e as escolas geralmente têm um protocolo de confidencialidade que os professores devem seguir. Você não precisa se aprofundar no trauma para poder responder efetivamente com empatia e flexibilidade. Em vez disso, concentre-se no ensino informado sobre o trauma para criar uma comunidade de sala de aula que construa conexões com os alunos e permita que eles saibam que você está lá para ajudá-los a ter sucesso.

6. Existe uma conexão direta entre estresse e aprendizado

Quando as crianças estão estressadas, é difícil para elas aprenderem. Crie um ambiente seguro e receptivo em sua sala de aula, deixando as crianças saberem que você entende a situação delas e as apoia.

As crianças que sofreram traumas têm dificuldade em aprender, a menos que se sintam seguras e apoiadas. Quanto mais o professor puder fazer para deixar a criança menos ansiosa e fazer com que ela se concentre na tarefa em mãos, melhor será o desempenho que você verá dessa criança. Existe uma conexão direta entre a redução do estresse e os resultados acadêmicos.

7. Quando as crianças sentem que são boas em alguma coisa e experimentam o sucesso, isso aumenta sua resiliência

Encontre oportunidades que permitam que as crianças estabeleçam e alcancem metas, e elas sentirão uma sensação de domínio e controle. Ajude a aumentar a resiliência atribuindo tarefas em sala de aula que os alunos podem fazer bem ou deixando-os ajudar os colegas.

É muito empoderador. Configure-os para ter sucesso e mantenha essa barra na zona em que você sabe que eles são capazes de alcançá-lo e seguir em frente.

Em vez de dizer que um aluno é bom em matemática, encontre experiências para deixá- lo sentir isso. Como o trauma é uma experiência tão sensorial, as crianças precisam mais do que encorajamento – elas precisam se sentir valiosas por meio de tarefas concretas.

8. A autorregulação pode ser um grande desafio para os alunos que sofrem de trauma

Algumas crianças com trauma crescem com pais emocionalmente indisponíveis. O resultado é a incapacidade de se acalmar. Eles podem desenvolver comportamentos de distração e ter problemas para manter o foco por longos períodos. Para ajudá-los a lidar com isso, você pode agendar pausas cerebrais regulares e promover o aprendizado socioemocional . Diga à classe no início do dia quando haverá intervalos para o tempo livre, para jogar um jogo ou para se alongar.

Se você construir isso antes que o comportamento saia do controle, você prepara a criança para o sucesso.

Uma criança pode conseguir fazer um bloco de trabalho de 20 minutos se souber que haverá uma pausa para recarregar antes da próxima tarefa.

9. Não há problema em perguntar diretamente às crianças o que você pode fazer para ajudá-las a passar o dia

Para todos os alunos com trauma, você pode perguntar diretamente o que você pode fazer para ajudar. Eles podem pedir para ouvir música com fones de ouvido ou colocar a cabeça na mesa por alguns minutos. Se uma criança não conseguir nomear o que vai ajudá-la, tente oferecer opções: fazer um lanche, caminhar ou respirar fundo, por exemplo.

Temos que dar um passo atrás e perguntar a eles: ‘Como posso ajudar? Existe algo que eu possa fazer para que você se sinta um pouco melhor?

10. Você pode apoiar crianças com traumas mesmo quando estão fora da sala de aula

Faça uma busca na escola , criando um ecossistema de ensino informado sobre traumas. Compartilhe estratégias informadas sobre traumas com todos os funcionários – de motoristas de ônibus a pais voluntários e guardas de trânsito. Diga a eles como pequenas interações, como elogiar um aluno ou oferecer um sorriso, podem ajudar as crianças com trauma a construir resiliência.

Lembre a todos: A criança não é o comportamento dela. Normalmente, há algo por baixo que está levando isso a acontecer, então seja sensível. Pergunte a si mesmo: ‘O que está acontecendo com aquele garoto?’ em vez de dizer: ‘O que há de errado com a criança?’ Essa é uma grande mudança na maneira como vemos as crianças.