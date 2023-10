Xandão na mira

Aliás, lembra Fraga, um deles já está preso há sete meses, referindo-se ao tenente-coronel Jaime Eduardo Naime

O deputado brasiliense Alberto Fraga foi à tribuna da Câmara contar que a Associação dos Oficiais da Reserva do Distrito Federal está fazendo uma vaquinha para angariar recursos para distribuir para as esposas, para as famílias dos oficiais da Polícia Militar que estão presos há mais de 30 dias.

Aliás, lembra Fraga, um deles já está preso há sete meses, referindo-se ao tenente-coronel Jaime Eduardo Naime. Para o deputado, o mais incrível nesse processo “é que o Deus todo-poderoso tirou o salário desses coronéis”. Por Deus todo-poderoso ele entende, claro, o ministro Alexandre de Moraes.

Afina, segundo o deputado, “depois de 30 anos de serviço, sem culpa formada, sem saber por que estão presos, os oficiais não tiveram direito à defesa e, como se não bastasse, os salários foram cortados, prejudicando os familiares”.

Agora, só a vaquinha poderá impedir que as famílias passem necessidade. Fraga concluiu: “É uma pena que o Ministro Alexandre de Moraes não enxergue isso – e volto a dizer: ou ele é muito ruim ou não tem coração mesmo”.