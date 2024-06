Votos migrantes

Não é à toa que se acelerou o número de eleitores que transfere seu domicílio eleitoral de Brasília para o Entorno – e depois vice-versa. Em muitos dos municípios vizinhos do Distrito Federal a diferença entre os candidatos é mínima e qualquer reforço pode ser crucial.

Um exemplo pode ser dado por Planaltina de Goiás. Lá, As disputas em Planaltina de Goiás lá costumam ser muito apertadas.

Em 2020, Delegado Cristiomário de Sousa Medeiros, do União Brasil, foi eleito com 33,24% dos votos válidos (13.364 votos). Ele teve apenas 417 votos a mais do que o segundo colocado, Professor Zenilton Neres da Costa, do PSDB. Essa corrida deve se repetir este ano.

O governador Ronaldo Caiado está jogando todas as suas fichas no delegado. Mas o PSDB, quem diria, tornou essa prefeitura uma questão de honra. Agor. Cada voto conta.