Volta às aulas já puxa as vendas do comércio

Efeito da preparação para a volta às aulas: nos primeiros 18 dias de 2023, calçados e roupas – principalmente femininas – figuram como os artigos mais vendidos no comércio do Distrito Federal. É o que aponta levantamento do Sindicato do Comércio Varejista.

No geral, em janeiro, as vendas devem crescer 4,5% contra 2,8% do mesmo mês de 2022.

O aumento no percentual é atribuído também às liquidações que abrangem principalmente roupas, objetos para o lar e calçados.

Há lojas concedendo descontos de até 30%. O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, diz que os armarinhos e outros tipos de comércios já começam a se preparar para as vendas voltadas para o carnaval, que este ano será nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro.