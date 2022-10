Vigilante critica exploração religiosa

“Nunca um presidente da República usou essa festa eleitoralmente até ele resolver ir até lá e fazer isso”, reclamou

O uso de espaços e eventos religiosos para finalidades políticas foi criticado nesta segunda-feira, 11, pelo distrital petista Chico Vigilante, reeleito como o vice-campeão de votos.

“A pior coisa que existe no mundo é hipocrisia, a exploração de sentimentos religiosos, uma vergonha”, acusou Chico Vigilante.

Ele se revoltou especialmente com a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Círio de Nazaré, maior manifestação religiosa do Pará.

“Nunca um presidente da República usou essa festa eleitoralmente até ele resolver ir até lá e fazer isso”, reclamou.