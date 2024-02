Vestindo o jaleco

Os primeiros atendimentos começaram pela região sul e a ideia é que aconteçam em todas as regionais

A distrital Dayse Amarilio tem cobrado insistentemente as nomeações de servidores para a área da saúde, mas enquanto elas não saem, Dayse, que é enfermeira obstetra e especialista em Saúde da Família, vestiu o jaleco, arregaçou as mangas e foi pessoalmente realizar atendimentos para os pacientes com suspeita de dengue em unidades de saúde do DF.

Os primeiros atendimentos começaram pela região sul e a ideia é que aconteçam em todas as regionais. Segundo Dayse, sua intenção é além de exercer seu papel fiscalizador, colaborar, entendendo que isso é extremamente importante para a população do Distrito Federal.

Nesta terça-feira, 20, a distrital estará, junto com sua equipe, na tenda e unidades de saúde do Guará, e na quarta-feira, 21, ela visitará a região de Ceilândia, região com altos índice de contaminação pelo vírus do Aedes aegypti.