Vendas de Natal subirão até 18% na capital

A injeção de R$ 8,5 bilhões que o 13º salário proporciona à economia do DF contra R$ 7,2 bi do ano passado deixa lojistas mais otimistas

As vendas para o natal no comércio do Distrito Federal devem subir até 18% contra 14% do natal passado, mas um setor – o de roupas – caminha para experimentar expansão de pelo menos 15% contra 13% de dezembro de 2021.

É o que reúne roupas femininas, em especial, para o verão. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sebastião Abritta, argumenta que, “com a chegada do verão muitos consumidores buscam novidades em lojas, notadamente, roupas de cores fortes – verde limão, lilás, amarelo e vermelho.

