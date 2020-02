Urbanismo: a questão agora, passa a ser o Ppcub

PUBLICIDADE 

A mudança no Setor de Indústrias Gráficas, aprovada na tarde de ontem no Legislativo local, levou deputados e técnicos da Casa a questionarem as próximas pretensões palacianas. A dúvida se dá em cima da intenção, ou não, do Buriti em retirar outras regiões do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, conhecido como Ppcub, como aconteceu com o SIG.

O projeto do Ppcub foi levado para a Câmara pela primeira vez no governo de Agnelo Queiroz, em 2012, mas, desde então, o avanço foi mínimo. A gestão Ibaneis Rocha (MDB), no entanto, optou pela aprovação preliminar do SIG, mas, desta vez, há a garantia da Secretaria de Habitação, de que não deverá acontecer nenhum outro corte do Plano.

No caso do SIG, há a alegação de que os estudos estavam avançados, mas agora, o objetivo da pasta palaciana será concluir a minuta do projeto do Ppcub até junho.

A meta foi fixada para que as discussões iniciais no Conplan e junto à sociedade possam se encerrar até o fim de 2020.

Depois que tudo estiver acertado, o GDF deve encaminhar o projeto à Câmara legislativa e começar a trabalhar na aprovação das mudanças.