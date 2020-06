UnB avança em ranking de instituições mais bem conceituadas

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima



A Universidade de Brasília melhorou sua classificação no ranking Times Higher Education (THE) Golden Ages, que reúne as mais bem conceituadas instituições de ensino superior criadas entre 1945 e 1967, a chamada “época de ouro”. A UnB estava na faixa entre as 151-200. Agora, passou para a faixa 101-150.

Prestígio – O avanço, segundo informações da universidade, ocorreu em quatro das cinco áreas analisadas pelo THE, na comparação com o ano passado: Ensino, Pesquisa, Citações e Panorama Internacional. “É uma alegria ver o esforço e a dedicação de nossa comunidade reconhecidos”, comemorou a reitora Márcia Abrahão.

Reforma da previdência

Vários deputados distritais trabalham para adiar a votação da CLDF, na próxima semana, da proposta do Executivo referente à reforma da Previdência dos servidores do DF. São da opinião que não houve tempo suficiente para discussão da matéria

Caótico – O deputado Fábio Felix (Psol), favorável ao adiamento, acha que o tema não foi bem debatido entre o governo e as várias categorias. “A data deve ser postergada devido ao momento caótico. Não podemos votar uma medida dessas em meio à pandemia”, disse.

Negociação – Já a deputada Arlete Sampaio (PT), outra contrária à votação no dia 30, relembrou que o GDF teve de voltar atrás na tabela progressiva de descontos previdenciários. “Se quiserem que votemos, que estabeleçam um processo de negociação”, sugeriu.

‘Todos os pontos’ – Defensor da reforma, o distrital Hermeto (MDB) não falou exatamente num adiamento, mas disse que avalia a importância de serem “discutidos todos os pontos, para que a votação aconteça da melhor forma possível”.

Transporte escolar

A deputada distrital Jaqueline Silva (PTB) comemorou a aprovação, quarta-feira (24), pela CLDF, do projeto de sua autoria que prorrogou prazos de validade de documentos e vistorias dos veículos em atuação no transporte escolar do DF durante a pandemia.

IPVA e outros – Fazem parte da lista documentos como Autorização de Tráfego do Transporte Escolar, encargos de vistoria semestral, emissão de documentos e inspeção técnica veicular e IPVA, entre outros. A avaliação é que o texto facilitará a vida destes profissionais.

Monitoramento

Projeto que define regras para funcionamento do Sistema de Monitoramento Inteligente de Pandemias (SMIP), que permite acesso aos dados de localização de pessoas por meio de dados de celular, foi aprovado esta semana pela CLDF.

Compartilhamento – Polêmico, o texto estabelece que o sistema observe legislação federal sobre o tema, incluindo limitações de acesso às informações e dados pessoais dos monitorados. Para sua operacionalização, ficam autorizados convênios para compartilhamento de dados.

Mudança na LDO

O pagamento da Gratificação por Habilitação em Gestão de Resíduos Sólidos dos servidores do SLU foi restabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do DF para 2021, conforme modificação feita pelos deputados distritais ao texto esta semana.

Prerrogativa – Na prática, os parlamentares distritais acataram emendas que retiram do texto original do governo artigos que, segundo reclamação de muitos, retiravam prerrogativas do Legislativo local. A mudança segue, agora, para sanção pelo governador Ibaneis Rocha.

Realidade

As audiências públicas remotas em tempos de pandemia agora são uma realidade na Câmara Distrital. Os deputados aprovaram a resolução que permite a realização deste tipo de debate. Tem como autor o deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos).

Casos especiais – O texto estabelece que tais encontros sejam realizados em “situações de guerra, convulsão social, calamidade pública, pandemia, emergência epidemiológica, colapso do sistema de transportes ou situações de força maior”.

Para atletas

De autoria do deputado Martins Machado (Republicanos), foi aprovado na quarta-feira (24) pela CLDF projeto que cria um auxílio emergencial para atletas, paratletas, técnicos e seus auxiliares durante o período da pandemia do covid-19.

Suspensão – Conforme a proposta, poderão ser beneficiados profissionais vinculados às Federações Esportivas do DF que não recebam a bolsa atleta nem possuam emprego formal ativo. Quem se cadastrar irregularmente será suspenso de todos os programas do GDF.

Defesa da vida

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF), contrária às mudanças aprovadas no Código Nacional de Trânsito, encaminhou o voto contrário do PT à matéria. Em sua opinião, as alterações “estimulam a impunidade e aumentam a violência no trânsito”.

Infrações – “Somos a favor da vida. O que se quer com estas mudanças é flexibilizar a fiscalização, impedir que nós tenhamos instrumentos para dissuadir a infração no Brasil, o terceiro país em que há mais mortes no asfalto, em todo o mundo”, lamentou a parlamentar.

Bolsas no UDF

O GDF divulgou ontem, resultado final do processo seletivo para concessão de 138 bolsas de estudo no 2º semestre do UDF. Ao todo, foram beneficiados 72 servidores e 45 alunos. Outras 21 vagas não foram preenchidas por ausência de candidatos aptos.

Formação – O processo é relacionado a 22 cursos de graduação e tecnólogos. Segundo o secretário de Economia do DF, André Clemente, o objetivo é garantir acesso gratuito dos servidores ao ensino superior. Além de dar oportunidade de uma formação de qualidade aos estudantes mais carentes da cidade.

Castelinho

O Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) estão homenageando este mês o jornalista Carlos Castello Branco, o conhecido Castelinho, que, se vivo, estaria completando 100 anos.

Referência – Castelinho, conhecido até hoje como o mais importante jornalista político brasileiro, morou muitos anos em Brasília e é tido como referência para toda uma legião de repórteres que continua no batente.