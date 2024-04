Uma sucessão que dá os primeiros passos

O atual presidente da seção brasiliense da Ordem dos Advogados do Brasil, Délio Lins e Silva, tem deixado vazar que seu candidato será Paulo Maurício, mais conhecido entre os advogados como Poli.

Questão é que estão colocados mais dois interessados nesse apoio: a conselheira federal Cristiane Damasceno e o presidente da Caixa de Assistência da OAB-DF, Eduardo Uchoa.

Esses dois não ficaram satisfeitos com a ideia e, se tudo continuar como está, podem se afastar do grupo. Ainda não é certo, mas poderão integrar alguma chapa adversária do atual presidente.