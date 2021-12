Um palanque para Ciro

No entanto, admite o presidente regional do PDT, Georges Michel, está difícil ampliar o arco de alianças para fortalecer Ciro na capital. Por enquanto estão adiantadas apenas as conversações com PV e Rede

O PDT do Distrito Federal tem a missão de construir na capital um palanque para seu candidato presidencial Ciro Gomes (foto). Não está fácil. O partido tem um candidato natural ao Palácio do Buriti, o ex-deputado Joe Valle, que conseguiu repercussão ampla quando presidiu a Câmara Legislativa. No entanto, admite o presidente regional do PDT, Georges Michel, está difícil ampliar o arco de alianças para fortalecer Ciro na capital. Por enquanto estão adiantadas apenas as conversações com PV e Rede.



Nada de Moro



Uma alternativa de peso para fortalecer o palanque seria a coligação com o senador José Antonio Reguffe, que já venceu bem uma eleição majoritária e pertenceu ao próprio PDT até a metade de seu mandato. Já houve contatos nesse sentido. Reguffe pode ser candidato a governador ou compor a chapa majoritária do partido buscando a reeleição ao Senado. O problema aí seria a compatibilização das candidaturas presidenciais de Ciro e do ex-ministro Sérgio Moro. O PDT nem pensa em uma coligação com o Podemos de Reguffe por conta da presença de Moro no partido. “O Brasil não pode ser elemento de nova experiência de laboratório, apostando no desconhecido, como já fez com Collor e Bolsonaro”, diz Georges Michel.



Sem acordo



Mesmo na hipótese de uma desistência de Ciro, hipótese que Georges Michel nem comenta, o apoio a Moro seria impensável para o PDT. Ciro se vê hoje apertado pela polarização de Lula e Bolsonaro, incomodado pela proliferação de nomes de terceira via, pressionado pela dificuldade de crescer nas pesquisas e desgastado, como em campanhas anteriores, pelas arestas que ele próprio cria. Mesmo assim, sua candidatura resiste e o PDT brasiliense só trabalha com essa hipótese. De qualquer forma, com Moro concorrendo pelo Podemos, uma aliança com Reguffe só seria possível se o senador trocasse de partido. Eventualmente indo para o próprio PDT.



Na chapa



De qualquer forma, o PDT tem esperanças na eleição do Distrito Federal. A ex-deputada Eliana Pedrosa, que em 2018 disputou o Buriti, filiou-se ao partido e deve ser a principal puxadora de votos para a Câmara dos Deputados. Para a Câmara Legislativa o PDT conta com dois distritais que devem concorrer à reeleição, Cláudio Abrantes, se permanecer no partido, e Reginaldo Veras.

Mais dinheiro para Papai Noel



O comércio brasiliense está em alta: pesquisado Sindivarejista constatou que 1,5 milhão de pessoas estão recebendo o 13º salário no DF e, delas, 28% disseram que vão usar parte do dinheiro para pagar dívidas, principalmente cartões de crédito, condomínio e mensalidade escolar. No último Natal, os endividados eram 39%. Com isso sobrará mais dinheiro para as vendas de Natal. Afinal, o 13º salário injetará até o dia 20 próximo R$ 7,054 bilhões na economia do Distrito Federal contra R$ 6,2 bi do natal de 2020.



Até 14% de aumento nas vendas



As vendas devem crescer entre 12% e 14% contra uma retração de 2% no do último Natal, quando os efeitos da pandemia causaram queda nas vendas, diz o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Edson de Castro. Ou seja, a expansão pode chegar até a 16%. Na Capital, o valor médio do 13º é um dos maiores do país: R$ 4.541. Segundo Edson, as festas de fim de ano devem colocar na economia local mais de R$ 670 milhões contra R$ 190 milhões de 2020.

Torneio de transparência



O Radar do Congresso, ferramenta para busca e análise de dados dos parlamentares do Congresso, apontou a brasiliense Leila Barros (foto), do Cidadania, como a senadora mais transparente nas redes sociais. Atualizado neste mês, o ranking mostra que a parlamentar tem nota 4 de transparência, no ranking de zero a cinco. Ela também figura na segunda posição entre os 81 senadores. O mais bem avaliado é o paranaense Oriovisto Guimarães, do Podemos, com nota 5. A avaliação leva em conta 11 indicadores de transparência digital, como presença nas redes sociais, atualização de site próprio, divulgação das contratações com a verba indenizatória e ampla publicidade relativa aos servidores contratados, funções exercidas e salários.

Decisão até março



O senador brasiliense José Antonio Reguffe avisa: fixou um prazo para decidir se disputa a reeleição ou concorre ao Buriti. Deve definir seu futuro político em fevereiro ou março.

Coisa de malvado



Gente malvada produziu uma inserção curta que já está circulando pelas redes sociais e antecipa o clima eleitoral do Distrito Federal. Começa com uma citação do senador brasiliense Izalci Lucas, farpeando o Buriti, ao dizer que “esse governo focou em grandes obras”. Segue-se uma relação de investimentos feitos na gestão de Ibaneis, como o Túnel de Taguatinga, o Complexo Viário Joaquim Roriz na Saída Norte, a requalificação do SRTV Sul, a Creche Pública do Sol Nascente-Por do Sol, o Itapoã Parque, as sete novas UPAS e por aí vai. Termina com nova imagem de Izalci, já candidato a governador, dizendo em entrevista de 5 de dezembro que o atual governo só investiu em grandes obras.