Turma do TCDF vai a Fortaleza

Quatro conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Márcio Michel, André Clemente, Manoel de Andrade e Inácio Magalhães participam nesta semana, em Fortaleza, do III Congresso Internacional dos Tribunais de Contas. O evento é organizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e tem entre os palestrantes os ministros do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, e Gilmar Mendes.

Com mais de uma centena de palestras, o Congresso tem capacitação sobre a nova lei de licitações, experiências de plenário virtual e o uso de inteligência artificial para potencializar ferramentas de comunicação entre as Cortes de Contas.

Vice eleito para associação

Durante o III Congresso Internacional de Contas, em Fortaleza, foi eleita a nova diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), para o biênio 2024-2025.

O vice-presidente do TCDF, André Clemente, integra a chapa, eleita por aclamação, como um dos diretores de Desenvolvimento do Controle Externo.