Troca de comando na Polícia Civil do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal está com novo diretor-geral. Ocupante do cargo desde o primeiro mandato do governador Ibaneis Rocha, o delegado Robson Cândido pediu exoneração do cargo na manhã desta segunda-feira, 2, para tratar de problemas familiares.

Ibaneis chamou o secretário de Segurança, Sandro Avelar, e decidiram por uma solução interna. O chefe de gabinete de Robson Cândido, o também delegado José Werick de Carvalho, já é o novo diretor geral.

Para Ibaneis, a escolha garante continuidade, pois “José Werick de Carvalho estava absolutamente entrosado com Robson Cândido e além disso tem confiança e respeito dos colegas”.

Werick é formado em Direito, com mestrado em administração e gestão, com especialização em altos estudos de defesa e em gestão policial judiciária. Tem também o apoio da categoria: foi presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal.