Tempo para os amigos

Leila Barros aproveitou a abertura da reunião desta quarta-feira, 13, para anunciar a criação de duas subcomissões

Presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, a brasiliense Leila Barros aproveitou a abertura da reunião desta quarta-feira, 13, para anunciar a criação de duas subcomissões: uma para discutir o Mercado de Ativos Ambientais Brasileiros e outra focada no Bioma Pantanal, com o objetivo de “garantir a preservação daquele bioma, que tem sofrido com as catástrofes climáticas”.

Essa segunda comissão já nasce com uma competência especial. “A meu pedido, esta segunda comissão também deverá debater sobre a importância da preservação do cerrado, que também enfrenta grave crise ambiental”, explicou Leila.