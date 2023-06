Teatro no Maranhão

Temos trabalhado muito para requalificar e dar vida aos centros históricos de todo o país. As entregas vão acontecendo”, conta ele.

Em viagem por vários centros históricos do País, o presidente do IPHAN, ex-distrital brasiliense Leandro Grass desembarcou no Maranhão.

Conta o motivo: “estamos em obras por todo o Brasil e em poucos meses, São Luis-MA receberá mais um equipamento cultural, o Teatro da Universidade Federal do Maranhão. Temos trabalhado muito para requalificar e dar vida aos centros históricos de todo o país. As entregas vão acontecendo”, conta ele.