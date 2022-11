Teatro completa nove anos fechado

Nos outdoors estarão instalados mecanismos especiais para a contagem progressiva da quantidade de dias desde que se fecharam as portas do Teatro Nacional

Às 15h do próximo domingo, 20 de novembro, serão inaugurados dois grandes outdoors com mensagem sobre o Teatro Nacional de Brasília: ele completará nove anos fechado.

Nos outdoors estarão instalados mecanismos especiais para a contagem progressiva da quantidade de dias desde que se fecharam as portas do Teatro Nacional. Nesse dia 20 de novembro essa contagem atingirá a marca de 3,245 dias.

Durante o evento, ao ar livre, será feita a estreia mundial da obra coral-sinfônica de Jorge Antunes intitulada “Trenodia para um Teatro Fechado” para coro misto, orquestra, declamadores, buzinas de automóvel, tiros de foguete e sons eletrônicos, escrita especialmente para o evento.

Só para lembrar, no dia do fechamento do teatro o governador era Agnelo Queiroz e o secretário de Cultura, Hamilton Pereira.