TCDF vê problemas em transporte escolar

Auditores do TCDF apontaram situações graves presenciadas durante as inspeções, como a queda de estudantes pela falta de cinto

Fiscalizações do Tribunal de Contas do Distrito Federal, identificaram problemas graves de segurança no transporte escolar da capital, como veículos em péssimas condições de conservação com assentos rasgados, soltos ou sem cintos; cintos de segurança estragados; para-choques deformados ou ausentes, pneus carecas, além de ônibus sujos e com janelas lacradas.

Auditores do TCDF apontaram situações graves presenciadas durante as inspeções, como a queda de estudantes pela falta de cinto de segurança nos veículos, excesso de velocidade, superlotação, buracos nos pisos dos ônibus e até crianças abaixo de cinco anos esquecidas nas escolas.

“Eles só perceberam que esqueceram a criança quando a gente perguntou qual seria o último aluno deixado em casa. A menina devia ter uns quatro anos. E isso é uma coisa que os pais relataram que é recorrente”, contou a auditora de controle externo Aline Barizon.