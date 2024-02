TCDF terá representante em Conselho da ONU

O auditor de controle externo Carlos Alberto Cascão Júnior foi escolhido em seleção nacional conduzida pela Atricon e pelo TCU

Um servidor do Tribunal de Contas do Distrito Federal vai compor o Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas (ONU).

O auditor de controle externo Carlos Alberto Cascão Júnior, lotado na Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública (Semag) do TCDF, foi escolhido em seleção nacional conduzida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Ele concorreu a uma das oito vagas disponibilizadas para servidores de todos os Tribunais de Contas dos Estados, do DF e dos Municípios brasileiros.

Entre as habilidades exigidas para compor a delegação brasileira no chamado Board of Auditors da ONU estão a ampla experiência em auditoria financeira e participação em cursos e treinamentos nessa área específica, além de proficiência em língua inglesa.

Selecionado entre servidores altamente qualificados, Carlos Alberto Cascão Júnior é pós-graduado em Gestão em Controladoria Governamental, graduado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade de Brasília (UnB) e diplomado em Normas Internacionais de Contabilidade.

A seleção terá validade de um ano e poderá ser renovada anualmente até o final do mandato do Brasil na ONU, em 2030. Os treinamentos dos selecionados ocorrerão no período de março a maio deste ano e as atividades terão início em 1º de julho de 2024.