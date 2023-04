Tarifa zero nos ônibus urbanos

Ao todo, são três milhões de pessoas beneficiados com a gratuidade. E desde 2020, o número de locais que implementaram a medida tem crescido

Já são 64 as cidades brasileiras que contam com a tarifa zero universal no transporte urbano, embora apenas dez delas tenham mais de 60 mil habitantes.

Ao todo, são três milhões de pessoas beneficiados com a gratuidade. E desde 2020, o número de locais que implementaram a medida tem crescido.

Foi para esse exame que a Comissão de Transporte da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), organizou uma palestra e debates por iniciativa do presidente, o distrital Max Maciel (PSL).

Há um objetivo claro: Maciel afirma que o transporte público é direito social constitucional e que a tarifa costuma ser uma barreira ao acesso a outros direitos da população.

Quem fará a palestra é o pesquisador de políticas públicas de tarifa zero, Daniel Santini, que exporá nesta quarta-feira, 5, às 10h, na própria CLDF, as estratégias e modelos implementados no Brasil.