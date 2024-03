Sugestão para cruzar o Eixo

As passagens subterrâneas estão lá, mas são escuras, sujas e, principalmente, inseguras

O ex-governador José Roberto Arruda resolveu entrar na polêmica sobre o Eixão Rodoviário. Diz que a ideia de reduzir a velocidade de 80 para 60 quilômetros por hora é “uma bobagem”, pois o Eixo cumpre a missão de desafogar o trânsito do Distrito Federal e, pior, as pessoas continuarão a cruzar as pistas correndo.

Para Arruda a solução é transformá-las em centros comerciais, como já existem. É uma fórmula factível, barata e que, acima de tudo, cria emprego.