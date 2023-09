Solidariedade, mas sem crítica

Sabemos que o caminho em direção a um esporte mais igualitário e acessível para todos no Brasil é longo

A demissão da antiga colega Ana Mozer contrariou a senadora brasiliense Leila Barros que se solidarizou com ela. Mas Leila evitou cuidadosamente evitar críticas ao presidente Lula, afinal quem determinou a demissão.

“Acompanhei a luta e o desafio que Ana Moser enfrentou para reorganizar a pasta do Esporte, que estava desativada. Seu trabalho concentrou-se em desenvolver políticas públicas de inclusão por meio do Esporte para Todos, um objetivo que é também do governo Lula”, disse a senadora. Leila completou no mesmo tom: ”

Desejo que ela continue acreditando e lutando para impulsionar o esporte brasileiro. Sabemos que o caminho em direção a um esporte mais igualitário e acessível para todos no Brasil é longo, mas mantenho a esperança de que os passos dados até aqui não terão sido em vão”.