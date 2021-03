Jorge Vianna contou ter observado que em praticamente todas as alas do Hran existem pacientes graves necessitando de acompanhamento

Servidor da Secretaria de Saúde, o deputado distrital Jorge Vianna (Podemos/foto), que integra a Comissão de Educação, Saúde e Cultura da CLDF, esteve ontem no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) para verificar a questão da sobrecarga que tem levado os profissionais a ficarem tensos e apreensivos com a recuperação dos pacientes de covid.

Superocupação – Vianna contou ter observado que em praticamente todas as alas do Hran existem pacientes graves necessitando de acompanhamento em local adequado, mas todas as áreas estão sendo utilizadas para internação de pacientes.

Gravidade – Ele afirmou que nunca tinha visto, em mais de 20 anos de carreira, certas cenas por conta de uma doença. As observações serão denunciadas ao GDF. “A que ponto chegamos”, enfatizou, em tom preocupado.

De Uber

Na próxima semana, a Uber vai oferecer 15 mil viagens para os moradores do Distrito Federal que forem tomar vacina contra a covid-19. A parceria foi intermediada pelo deputado distrital Eduardo Pedrosa (PTC). “A Uber disponibilizará um código que após inserir no aplicativo, dará ao usuário uma viagem de ida e volta a um dos postos de vacinação,” explicou o parlamentar.

Parceria – Caso o usuário tente usar o código para qualquer outro destino, que não seja um posto de vacinação, a viagem não será autorizada. Na última sexta-feira (5), Pedrosa e representantes da Uber se reuniram com a Secretária de Justiça do DF, Marcela Passamani, para acertar os detalhes da parceria.

Redução

A PEC 186/19, mais conhecida por PEC Emergencial, foi criticada pelo deputado federal Professor Israel (PV-DF), para quem a matéria “vai reduzir ainda mais a capacidade que o Estado brasileiro sempre teve de atender demandas da sociedade, em particular as dos segmentos sociais menos favorecidos”.

Desmonte – Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil), o deputado acha que a PEC propõe “o desmonte do serviço público”. “Estão fazendo uma injustiça com quem faz o Brasil funcionar. Mais uma vez praticam a política de criminalização e de arrocho como se fossem os servidores o câncer e o problema do país”, reclamou.

Divergências

Continua repercutindo no Distrito Federal a briga travada entre médicos contra a posição do Conselho Regional de Medicina do DF de divulgar nota contrária ao lockdown. Um grupo de médicos de Brasília acusou o Conselho Federal da categoria (CFM) de estar pressionando seus regionais para que adotem tal posicionamento.

Realidades – Nos bastidores, diretores do CFM avaliaram que a nota do CRM-DF, embora bem intencionada, foi exagerada, motivo pelo qual a instituição federal divulgou um comunicado, mais ameno, em que diz que o lockdown pode ser adotado sim, mas contanto que sejam avaliadas as realidades de cada estado e município do país.

Estável

Segundo familiares do ex-vice-presidente Marco Maciel, é estável o quadro clínico dele, que foi diagnosticado com covid no último domingo e está sendo medicado em casa. Maciel, que mora em Brasília e é portador de Alzheimer há seis anos, contraiu a doença após ter se contaminado por uma enfermeira que estava assintomática e não sabia que tinha o vírus.

Vacinado – Filhos do ex-vice-presidente disseram que ele tomou a vacina poucos dias antes disso, motivo pelo qual estão com esperanças de que venha a ter a forma mais branda da doença. A notícia deixou preocupados muitos políticos do DF, que reverenciam e são amigos do pernambucano.

Mulheres

A emergência da covid-19 no Distrito Federal fez com que fosse cancelada a solenidade marcada para comemorar ontem o Dia Internacional da Mulher, mas a data não passou em branco nem de longe. A secretária da Mulher do DF, Éricka Filippelli, preparou um mês inteiro de eventos dedicados às mulheres.

Programação – O calendário começou no dia 1º e segue até 31 de março, com homenagens e discussões de questões relacionadas às mulheres. Estão na pauta, dentro dessa programação, um concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, palestras, exposições, bate-papos virtuais, entre outros.

Para abril

O relatório final da CPI do Feminicídio da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) deverá ser apresentado e analisado na segunda quinzena de abril. O cronograma foi informado ontem.

Minuta – Segundo integrantes da comissão, embora tenha havido atraso na entrega de alguns dados solicitados a órgãos do GDF, uma minuta do texto deverá ser entregue a eles até o final de março para receber contribuições e passar por análises.

Em Taguatinga

Durante reunião recente, integrantes da Frente Parlamentar dos Direitos Culturais da CLDF defenderam a revitalização do Espaço Cultural Teatro da Praça de Taguatinga. Segundo representantes desse colegiado, o espaço ficou abandonado nos últimos anos, sendo que agora há desejo por parte da comunidade e do poder público de recuperá-lo.

Recuperação – Uma das defensoras dessa revitalização, a representante do Conselho Regional de Cultura (CRC), Cleria Costa, frisou a necessidade de avançar nos compromissos assumidos pelos agentes públicos de retomar a reforma e a programação cultural do teatro e seu centro cultural que, conforme contou, “encontra-se em péssimas condições de uso”.

Cobrança

O MPDFT cobrou da secretaria de Saúde e da rede privada informações sobre projetos para aumento de leitos, com o detalhamento sobre quantitativos a serem disponibilizados e prazo para instalação de novas unidades.

Dimensionamento – Com essas informações, a força-tarefa montada pelos procuradores para acompanhar o combate à covid espera dimensionar melhor as ações presentes e futuras de enfrentamento da pandemia. Os hospitais têm o prazo de três dias para responder ao MPDFT.

Reestruturação – “Temos cobrado a abertura de mais leitos públicos, mas também entendemos que toda a estrutura de saúde precisa ser repensada neste momento de agravamento da crise.”, explicou o o coordenador da força-tarefa, o procurador de Justiça Eduardo Sabo.

Portfólio

A Universidade de Brasília (UnB) lançou recentemente um portfolio com mais de 150 projetos já qualificados, em diversas áreas de atuação, nas iniciativas e pesquisas voltadas para combate à covid. O material foi elaborado para apresentação a futuros apoiadores e patrocinadores e também acessado pela sociedade civil.

Categorias – A sistematização e elaboração do documento foi feita pelo Comitê de Pesquisa, Inovação e Extensão de combate à Covid-19 (Copei) e os dados, segundo informações dos organizadores, serão atualizados semanalmente. As iniciativas estão divididas em 14 categorias, que envolvem desenvolvimento de fármacos e Vacinas; saúde mental e EPIs, entre outros.

Financiamentos – “É uma ferramenta que vai nos auxiliar na busca por financiamento junto ao setor público e também à iniciativa privada. Além do portfólio, estamos trabalhando na criação de um fundo de doações para viabilizar estes projetos”, informou a presidente do comitê e decana em exercício de Pesquisa e Inovação da universidade, Cláudia Amorim.