Sob nova direção

Leila promete que “este momento marcará o início da construção de um novo projeto político para o Distrito Federal”

Presidida pela senadora brasiliense Leila Barros a nova executiva do PDT do Distrito Federal tomará posse na noite desta quinta-feira, 11.

O atual presidente regional, Georges Michel, integrará a chapa, como vice. Leila promete que “este momento marcará o início da construção de um novo projeto político para o Distrito Federal”.

A posse será conduzida pelo presidente nacional, o ministro Carlos Lupi, junto a um painel com as imagens dos presidentes Getúlio Vargas e João Goulart, do ex-governador Leonel Brizola, fundador do partido e do ex-senador Darcy Ribeiro