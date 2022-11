Só uma assinatura

O PDT de Leila apoiou a emenda, mas o partido que garantiu o número mínimo necessário de assinaturas foi o MDB, sinalizando assim sua aproximação com Lula

Dos três senadores que compõem a bancada do Distrito Federal, apenas Leila Barros assinou a PEC da Transição, formalizada pela equipe que chega agora ao governo com objetivo de gastar R$ 198 bilhões acima do teto de gastos.

A presidenciável do MDB, Simone Tebet, assinou, assim como o líder da bancada, Eduardo Braga. Somando-se os votos do bloco petista com os do PDT e do MDB, mais a bancada do PSD que deve garantir apoio, a proposta de emenda constitucional fica perto do número necessário para aprovação. Leila apresentou sua própria PEC fura-teto, mas isso não impede que ela vote a favor de outra.