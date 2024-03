Em uma demonstração da queda da bancada governista no Distrito Federal, só duas parlamentares brasilienses apareceram no jantar oferecido pela primeira dama Janja Lula da Silva no Palácio da Alvorada. Estavam lá a senadora Leila Barros, do PDT, e a deputada Érika Kokay, do PT.

O jantar foi oferecido à bancada feminina alinhada ao Planalto. Na foto oficial, além das mulheres dos partidos governistas, só aparecem o presidente Lula e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.