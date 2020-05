Sinpro prepara campanha contra a reabertura das escolas

PUBLICIDADE 

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

(colaborou Cláudio Py)

Embora o GDF venha adotando todas as suas medidas baseado em dados e números para que tudo venha a ser feito com segurança, o Sindicato dos Professores do DF (Sinpro-DF) parece preocupado com o momento da reabertura das escolas. Eles iniciarão uma campanha nesse sentido, com o título “A Educação Não Pode Morrer”. A campanha será veiculada pela TV, rádios, sites, redes sociais e outdoors.

Do Judiciário

Depois de professores da UnB e de outras categorias reclamarem da cláusula de congelamento de salário de servidores que consta no projeto de socorro a estados e municípios em tramitação na Câmara, agora é a vez do pessoal do Judiciário reclamar.

Perdas

O Sindjus-DF apresentou emendas para tentar impedir esse congelamento. Segundo a diretoria do sindicato, os servidores, além de terem tido perdas salariais e de poder aquisitivo nos últimos anos, não podem passar por mais esse sacrifício.

Decisão do STF

Está repercutindo decisão do STF sobre inconstitucionalidade no pagamento de proventos a ex-governadores da Paraíba, acompanhada de perto em vários estados e no DF. A ação, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, foi julgada na última semana.

Sem mamata

Prevaleceu, no final, o entendimento do procurador geral do MP de Contas da Paraíba Manoel Santos, contrário a subsídios com aparente natureza de “aposentadoria” aos ex-governadores e “pensão” às viúvas. Espera-se que haja jurisprudência sobre o tema.

Supera-DF

O Programa Supera-DF, do BRB, criado para minimizar os impactos econômicos da crise decorrente da pandemia da covid-19, aprovou nos últimos 40 dias R$ 1,68 bilhão para crédito a pessoas físicas e jurídicas como redução de perdas com a crise.

Aumento

“Nossa ideia inicial foi a de conceder R$ 1 bilhão, mas em poucos dias aumentamos o valor para R$ 1,5 bilhão devido à alta procura. Agora ultrapassamos o valor previsto.”

Homenageados

Distritais aprovaram, na sessão de ontem (5) da CLDF, 22 moções de homenagem a médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros e demais profissionais da linha de frente do combate à covid-19. Também homenagearam pesquisadores do DF.

Ofício não

A deputada Arlete Sampaio (PT) e os colegas Chico Vigilante (PT) e Fábio Felix (Psol/foto) acionaram o MPDFT contra o aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos do DF, medida tomada quinta-feira (239) por meio de ofício do governador.

Projeto de lei

Segundo estes parlamentares, o governador Ibaneis Rocha errou ao ter feito a determinação por meio de um ofício, em vez de enviar projeto de lei à CLDF. Acham que a mudança vai prejudicar bastante os servidores do DF e pretendem debatê-la.

Elogios

Aprovado em 2º turno pela CLDF, o projeto que regulamenta a coleta de lixo nos condomínios horizontais do DF recebeu elogios em live realizada esta semana por representantes de vários setores.

Serviço facultativo

De autoria do deputado João Cardoso (Avante), o texto foi considerado positivo por assegurar que a coleta do SLU só será realizada no interior dos condomínios que quiserem e cuja estrutura permita a trafegabilidade e manobra dos caminhões.

Plataforma Online

O Instituto Brasileiro de Educação em Direitos e Franternidade (IEDF) inicia hoje a versão digital de um curso que pode ser assistido por todos os estudantes do país, o “Falando Direito”, que tem a coordenação da Defensoria Pública.

Gratuito

A programação é focada em temas como direito à moradia, educação, direito a saúde, português, violência contra a mulher e trabalho, entre outros. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site do instituto.

Exercícios

Tem chamado a atenção dos idosos que estão abrigados na rede hoteleira as ações de atividades esportivas dirigidas a eles, realizadas com a coordenação de professores de campus olímpicos e paraolímpicos da Secretaria de Esporte e Lazer do DF.

Reforço

“Sabemos que o grupo de risco precisa de cuidados especiais e o projeto reforça o nosso compromisso com a população do Distrito Federal”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Leandro Cruz, ao falar sobre a iniciativa.

Parceria literária

Parceira entre Unesco, GDF, Instituto Camões e Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) resultou na publicação infanto-juvenil “Sonhar Brasília”, destinada especialmente aos estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal.

Textos inéditos

A obra, prevista para ser lançada no segundo semestre, consiste numa coletânea com textos de diversos autores do Brasil e de mais sete países da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Os textos são, em sua maioria, inéditos e ilustrados.