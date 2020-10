Sindlegis: Petrus Elesbão encontra Reguffe em defesa dos servidores

PUBLICIDADE

O senador Reguffe (Podemos-DF) recebeu recentemente diretores do Sindlegis para conversar sobre a proposta de reforma administrativa. O presidente do sindicato, Petrus Elesbão, afirmou que o encontro foi mais do que positivo. Reguffe disse a eles que apresentará um requerimento para que a entidade seja ouvida sobre o tema.

Estabilidade –

“Apresentamos ao senador os pontos que somos contrários, como o fim da estabilidade. Ele também afirmou ser contra este item e defendeu a adoção de uma avaliação de desempenho com critérios claros como parâmetro para a eficiência dos servidores públicos”, disse Elesbão.

FCDF

O senador Izalci Lucas(PSDB-DF) aproveitou a sabatina de Jorge Oliveira para o TCU para colocar em debate a questão do Fundo Constitucional do DF (FCDF), criado em 2002 para arcar com a folha de pagamento da Polícia Civil, Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e para assistência financeira aos serviços de saúde e educação.

Entendimento – O fundo foi alvo de decisão do TCU que determinou que o valor arrecadado com o Imposto de Renda (IR) desses servidores pertence à União e não ao DF. Ao falar de sua preocupação com a descontinuidade dos recursos para o DF, Izalci destacou que “ainda não há entendimento com relação ao tema”.

Construção

A senadora Leila Barros (PSB-DF) divulgou que recursos de R$ 10 milhões em emendas dela e de outros parlamentares do DF vão permitir a construção cinco Centros de Formação Tecnológica (CFT) do Instituto Federal de Brasília.

Campi – Segundo Leila, o Campus Samambaia já deu início às obras de construção do primeiro CFT e a expectativa é que em 2021 fiquem prontos os campi da Estrutural, Recanto das Emas, Planaltina e Taguatinga.

Obstrução

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) anunciou ontem que está firme ao lado dos parlamentares da oposição no Congresso no intuito de obstruir as votações da semana, de forma a conseguir que seja pautada a Medida Provisória 1000/2020.

Auxílio emergencial – O texto tem o objetivo de aumentar o valor das últimas parcelas do auxílio emergencial de R$ 300 para R$ 600. Estão engajados nesse movimento, além do PT, parlamentares do PDT, PSB, PCdoB, Psol e Rede.

Arco-íris

Integrantes do projeto Brasília sem LGBTfobia, que em outros anos organizou eventos culturais e paradas do orgulho, está distribuindo máscaras nas cores do arco-íris – símbolo do movimento LGBT –, bem como cestas básicas e kit de assepsia para combate à covid-19 até dezembro na capital do país e em várias cidades do DF.

Novo foco – “A pandemia de Covid mudou o nosso foco”, explicou o presidente da Judih, Maurício Martins. Segundo ele, a mudança se deu porque a resposta social e de saúde tornou-se urgente dentro dessa comunidade. “A fome, agravada pela perda de emprego nesses tempos, precisa ser superada. Vamos dar nossa contribuição”, ressaltou.

Em casa

De alta médica hospitalar, o deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) cumprirá agora, de sua casa, o final de sua convalescença da covid-19. Arantes estava hospitalizado desde o último dia 9 no Hospital DF Star.

Comitiva – Ao deixar o hospital, o parlamentar foi seguido por familiares e companheiros do Motoclube Legião da Capital, do qual ele é membro, numa comitiva sobre duas rodas que o acompanhou até sua casa.

Rally

Brasília passa a integrar, pela primeira vez, um roteiro esportivo inédito: o tradicional Rally dos Sertões. Recentemente, os organizadores do evento anunciaram que vão passar pela capital do país.

Na cidade – Os pilotos e navegadores que disputarão a prova começarão a chegar a Brasília sexta-feira (31) e aqui ficarão até 2 de novembro, quando seguem para a próxima etapa do rally.

Contas de água

Parlamentares da CLDF reclamaram muito, durante audiência pública, do aumento exorbitante das contas de água no Distrito Federal. Um deles, Reginaldo Sardinha (Avante), disse que tem recebido várias denúncias de cobranças abusivas no seu gabinete.

Extinção – Segundo o deputado distrital, essas reclamações têm surgido em consequência da Lei Distrital 6.272/2019 que extinguiu a taxa de consumo mínimo mensal de dez metros cúbicos, medida em vigor desde junho passado. Sardinha foi autor do requerimento que pediu a realização da audiência.

Orçamento

Ao dar posse a um grupo de 70 servidores, ontem (26), na CLDF, o presidente da Casa, Rafael Prudente (MDB), disse que foi o controle orçamentário empreendido pela mesa diretora que conseguiu fazer com que, mesmo com os efeitos econômicos da pandemia, fossem possíveis as nomeações.

Modernidade

“A Câmara Legislativa é um dos principais pilares democráticos do Distrito Federal. Espero que a chegada desses servidores traga mais modernidade e inovação para a atuação legislativa e administrativa da Casa”, afirmou o presidente, durante a sessão solene.

Déficit – Segundo secretário da CLDF, o deputado distrital Robério Negreiros (PSD/foto), afirmou ontem que as nomeações dos novos servidores são necessárias para suprir a falta de pessoal em alguns setores da Casa. De acordo com o parlamentar, existe um déficit de cerca de 400 servidores hoje, no Legislativo do DF.

Cadastro – Diante das regras orçamentárias anuais que só permitem que 86 vagas sejam preenchidas na CLDF, Robério Negreiros defendeu a criação de um cadastro reserva para que os próximos servidores possam vir a ser convocados posteriormente.