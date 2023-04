Simone Tebet promete apressar reajuste da segurança no DF

Simone acrescentou que, do ponto de vista fiscal, não há nenhum impedimento para sua aprovação.

Durante encontro na Liderança do Governo na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 4, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, avisou que vai acelerar o trâmite da mensagem que reajusta em 18% os salários das forças de segurança do Distrito Federal.

O encontro foi marcado pelo deputado brasiliense Rafael Prudente (MDB), que pediu a ela para fazer chegar o projeto às mãos do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o mais rápido possível.

Comparecerão ao encontro também o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Wellington Luiz (MDB), e os distritais Roosevelt Vilela (PL) e João Hermeto (MDB), todos eles ligados a forças policiais da capital.