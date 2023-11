Rodovia multipartidária

A vice-governadora Celina Leão chegou quando o governador Ibaneis Rocha estava já cercado por autoridades federais e distritais

A festa de início das obras de duplicação da BR-080, reivindicação histórica da capital e em especial de Brazlândia, virou uma espécie de comemoração multipartidária.

É que os trabalhos serão financiados com recursos do governo federal, no seu badalado PAC. Com isso, ao lado do governador Ibaneis Rocha estava o ministro dos Transportes, Jader Barbalho Filho.

E a bancada de oposição apareceu em peso, por exemplo com os deputados Érika Kokay, do PT, e Reginaldo Veras, do PV, bem ao lado de governistas do MDB, do Republicanos, do PP e por aí vai.

O evento serviu também para mostrar a unidade do Buriti. A vice-governadora Celina Leão chegou quando o governador Ibaneis Rocha estava já cercado por autoridades federais e distritais. Ibaneis abriu os braços para recebê-la com pompa e circunstância.

Afinal, todo o espaço estava decorado com faixas em que a população agradecia ao governador Ibaneis Rocha e à vice Celina Leão “pelo comprometimento e dedicação ao DF”.