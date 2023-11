Revoada tucana 

Aí veio o desastre das eleições do ano passado, quando a bancada, que chegou a quase 90 deputados, caiu para 14. Restou um trunfo

Primeiro foi o emagrecimento no Senado. A bancada do PSDB, que chegou a ter 21 senadores nos áureos tempos de Fernando Henrique, emagreceu gradativamente nos últimos anos.

Estava com seis integrantes na legislatura passada, mas terminaram os mandatos de José Serra e de Tasso Jereissati, enquanto Alessandro Vieira e Mara Gabrilli deixaram o partido. O PSDB viu-se restrito a dois senadores, o que fez até com que seu líder, o brasiliense Izalci Lucas, perdesse o gabinete que o partido usava há quase trinta anos.

Na mesma eleição os tucanos encerraram um reinado de 28 anos em São Paulo, mas ainda assim fizeram três governadores: Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Raquel Lira, de Pernambuco, e Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul.

Agora até esse trunfo está desaparecendo. O próprio presidente Lula tem derramado charme sobre Raquel Lira, carreando obras e recursos para um estado que herdou cofres vazios. O último aceno de Lula a Raquel foi um convite para integrar o time presidencial que viaja na semana que vem a Dubai para a COP-28. Raquel aceitou entusiasmada.